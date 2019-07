De Ligt en De Jong helpen Ajax aan hoge plek op lijst van beste handelshuizen

De verkoop van onder meer Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt legt Ajax geen windeieren, zo blijkt uit cijfers van Transfermarkt.

De Amsterdammers hebben de afgelopen vijf seizoenen opgeteld een transferwinst behaald van 212,9 miljoen euro. Daarmee staat de kampioen van de op de vierde plek als het gaat om clubs met de grootste transferwinsten sinds 2014.



gaf de afgelopen vijf jaar 177,7 miljoen euro uit aan nieuwe aankopen. De duurste daarvan zijn Daley Blind (16 miljoen euro), Quincy Promes (15,7 miljoen euro) en Edson Álvarez (15 miljoen euro). Daartegenover staat maar liefst 390,6 miljoen euro aan transferinkomsten. Dat is vooral te danken aan Matthijs de Ligt (75 miljoen euro), Frenkie de Jong (75 miljoen euro) en Davinson Sánchez (40 miljoen euro).



Er zijn drie clubs die het nog beter deden op de transfermarkt dan Ajax. Zo staat op de eerste plek met een winst van 527,5 miljoen euro. De 707,3 miljoen euro aan inkomsten zijn voor een groot deel toe te schrijven aan João Félix, die deze zomer voor 126 miljoen euro naar vertrok. Ook Ederson en Axel Witsel (beiden 40 miljoen euro) brachten veel geld in het laatje. Benfica gaf zelf 180,1 miljoen euro uit aan nieuwe spelers, waarvan Raúl Jiménez, die in 2015 voor 22 miljoen euro overkwam van Atlético, de duurste was.



Ook nummer twee geldt als een succesvol handelshuis. De Monegasken noteren een winst van 359,4 miljoen euro over de afgelopen vijf seizoenen. Uitgaande transfers van onder anderen Kylian Mbappé (135 miljoen euro), James Rodríguez (75 miljoen euro) en Thomas Lemar (70 miljoen euro) hielpen les Rouge et Blanc aan een omzet van 865 miljoen euro. Zelf gaf Monaco 505,6 miljoen euro uit aan onder meer Gelson Martins, Aleksandr Golovin en Keita Baldé (allen 30 miljoen euro).



Plek drie op de lijst van succesvolste handelaars is voor , dat de afgelopen vijf jaar een winst van 235,9 miljoen euro op spelers maakte. De 471 miljoen euro aan omzet is vooral te danken aan de transfers van Éder Militão (50 miljoen euro), Eliaquim Mangala (45 miljoen euro) en André Silva (38 miljoen euro). De 235,1 miljoen euro die uitgegeven werd ging naar onder anderen Óliver Torres, Giannelli Imbula (beiden 20 miljoen euro) en Vincent Aboubakar (12,3 miljoen euro).