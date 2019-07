"De Ligt eiste meer salaris dan Mbappé, toen heeft PSG het laten klappen"

Paris Saint-Germain gaat met het huidige beleid nooit de Europese top bereiken, stelt Arnaud Hermant, journalist van l'Équipe, in gesprek met de NOS.

Hermant ziet dat de huidige koers van de topclub verkeerd is. "Het probleem is dat de club denkt dat het om marketing en communicatie draait en daardoor het voetbal op de tweede plaats zet", aldus Hernant.



De NOS vraagt zich af of wel de juiste plek is voor een Europese topspeler. "Als je de beste wilt worden, moet het eerst op het veld allemaal kloppen", reageert de journalist. "PSG is relatief gezien een jonge club en wil zowel op als naast het veld snel groeien, maar je ziet dat dat gewoon niet gaat. Ze moeten eerst hun voetbal verbeteren. Zolang de beleidsbepalers ook van de shirtverkoop een topprioriteit maken, blijft de club ver verwijderd om op het niveau van of te komen."



Het binnenhalen van Neymar twee jaar geleden was een grote stunt, maar de Braziliaan was zelden voor langere tijd inzetbaar bij PSG. "Als hij speelde, ging het goed en was hij vaak beslissend, maar hij is ook dikwijls geblesseerd geweest", stelt Hermant. "Bovendien kwam Neymar ook door randzaken in het nieuws. Dat was niet goed voor de club en voor zijn imago."



Hernant constateert dat PSG veel geld durft uit te geven, maar niet ten koste van alles. "Zaakwaarnemer Mino Raiola vroeg voor Matthijs de Ligt een salaris van twaalf miljoen euro per jaar. Dat is meer dan Mbappé krijgt", zo stelt de verslaggever. "Toen heeft PSG de deal laten klappen. Ik snap dat ook zeker, want ik vind dat de topprioriteit van de club niet bij een centrale verdediger moet liggen."