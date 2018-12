De Ligt: "Dan ben ik al na een uur spelen moe, dan mis ik de adrenaline"

Matthijs de Ligt heeft een bijzonder jaar achter de rug.

De verdediger van Ajax mocht in 2018 verschillende individuele prijzen in ontvangst nemen, waaronder de prestigiueze Golden Boy Award. De Oranje-international heeft met Ajax dit jaar mooie Europese avonden beleeft, zo geeft hij aan in gesprek met Ajax Life .

De Amsterdamse club wist zich te plaatsen voor de achtste finales van de Champions League door in de poule achter Bayern München te eindigen. "Ik krijg er vooral adrenaline van. Het is lastig uit te leggen", aldus de jonge stopper over de Europese wedstrijden. "Het geluid dat je hoort als je een duel wint of als je een goede pass geeft, dat geeft zo'n kick."



De spannende wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA doen wat met De Ligt, die dit jaar ook de vaste aanvoerder was van Ajax. "Door dat geluid kun je ook die extra meters maken. Tijdens Europese wedstrijden ben ik ook helemaal niet moe. Na afloop ben ik kapot, maar door de adrenaline kan ik ruim negentig minuten doorgaan."



"Het verschil merk ik vooral als we, met alle respect, tegen de mindere ploegen in de Eredivisie spelen. Dan ben ik na een uur spelen al moe. Dan mis ik die adrenaline. Dus de rol die supporters kunnen spelen, is erg belangrijk", stelt De Ligt, die in verband wordt gebracht met vrijwel iedere Europese grootmacht. De negentienjarige verdediger ligt nog tot medio 2021 vast in Amsterdam.