'De Ligt bij competitiestart van Juventus wel in de basis'

Italiaanse media zijn het er niet helemaal over eens of Matthijs de Ligt als basisspeler aan het seizoen in de Serie A begint.

De Ligt was zaterdag pas in het laatste halfuur invaller tijdens de oefenwedstrijd tegen Triestina. Eerder kreeg de oud-Ajacied wel een basisplek tegen en , maar die duels verliepen vlekkeloos. Tegen Inter maakte De Ligt namelijk al na tien minuten een eigen doelpunt.

Sommige Italiaanse media melden dat Maurizio Sarri zaterdag bij de competitiestart tegen (uit) net als afgelopen weekend kiest voor het duo Giorgio Chiellini - Leonardo Bonucci. Het doorgaans goed ingevoerde Tuttosport denkt echter dat De Ligt 'gewoon' aan de aftrap zal staan. Hij zou dan een centraal duo vormen met Chiellini.

Matthijs de Ligt maakte deze zomer voor ruim 85 miljoen euro de overstap van naar de kampioen van Italië. De 19-jarige verdediger debuteerde in het oefenduel met , dat met 2-3 werd verloren. De wedstrijd tegen Triestina was de enige in de voorbereiding die in de reguliere speeltijd wist te winnen.

Juventus gaat vanaf komend weekend op jacht naar de negende landstitel op rij. De huidige reeks van acht opeenvolgende titels is al een record in Italië. De laatste ploeg die vóór de Oude Dame kampioen werd, was in 2011.

Een week na de seizoensouverture tegen Parma staat voor Juve al de topper tegen op het programma. De nummer twee van het afgelopen seizoen eindigde dit voorjaar op elf punten achterstand.