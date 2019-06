'De Ligt beledigde PSG met 'extravagante' eisen in onderhandelingen'

Paris Saint-Germain had lang de beste papieren in de strijd om Matthijs de Ligt, maar ziet de verdediger nu waarschijnlijk naar Juventus vertrekken.

Volgens RMC Sport weigerde de Franse topclub twee clausules in het contract van de aanvoerder van op te nemen. Met de 'extravagante' eisen hebben De Ligt en diens zaakwaarnemer Mino Raiola les Parisiens naar verluidt beledigd.

De Ligt zou bij twee clausules in zijn contract willen hebben. Naast een gelimiteerde afkoopsom van 150 miljoen euro, zou hij ook een soort ontsnappingsclausule geëist hebben om te kunnen vertrekken wanneer de Franse hem niet zou bevallen. In Frankrijk zijn afkoopclausules in principe verboden, al had PSG de regels kunnen omzeilen door middel van een private overeenkomst. Om 'ethische redenen' heeft men in Parijs echter besloten om niet in te stemmen met de eisen van De Ligt.



Bij PSG is men klaar met het verwende gedrag van enkele spelers en daarom wordt er nu meer respect gevraagd richting de club. "Spelers zullen hun verantwoordelijkheden nog meer dan voorheen moeten nemen. Ze zijn hier niet om plezier te hebben. En als ze het er niet mee eens zijn, is daar de deur. Ciao! Ik wil geen sterallures meer hebben", zei PSG-president Nasser Al-Khelaïfi onlangs in gesprek met France Football . Deze 'nieuwe houding' wordt volgens RMC Sport doorgetrokken in de huidige transferwindow.



Dat De Ligt nog voor zijn komst al bezig was met een eventueel vertrek, is door PSG als een belediging ontvangen. Al-Khelaïfi wil naar verluidt alleen spelers aantrekken die blij en gelukkig zijn dat ze in Parijs mogen spelen. Desondanks heeft PSG de hoop op De Ligt nog niet helemaal opgegeven, al heeft momenteel de beste papieren voor zijn komst. La Vecchia Signora stemde volgens Sky Italia wél in met een afkoopclausule van 150 miljoen euro. PSG verlegt de focus ondertussen naar versterkingen voor het middenveld en presenteert binnen afzienbare tijd Pablo Sarabia en Ander Herrera.