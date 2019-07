De Ligt baalt stevig van negatieve tendens: "Heb bewust niks gezegd"

Matthijs de Ligt heeft inmiddels afscheid genomen van Ajax.

De verdediger, die voor 75 miljoen euro naar is verkast, blikt in gesprek met TV terug op zijn jaren in dienst van de Amsterdamse club. "Ik heb het shirt altijd met trots gedragen. Toch is het dan helaas het moment om de volgende stap in je leven en carrière te nemen", vertelt De Ligt.

De stopper erkent dat het geweldig is dat hij zijn tijd bij Ajax afsluit met de landstitel, de TOTO en de halve finale van de . "Zoals je ziet kom ik hier met alle plezier. Ik ga het ook heel erg missen. Elke training is hier een feestje. Dat zal nergens zijn zoals bij Ajax. Op een gegeven moment moet je wel uit je comfortzone stappen om nog grotere stappen te maken."



De Ligt erkent dat het moeilijk was om afscheid te nemen van Ajax. "Ik heb hier tien jaar lang gezeten. Honderden teamgenoten meegemaakt. Leuke en mindere momenten. Het is een hele mooie achtbaan geweest. Uiteindelijk komt er altijd een afscheid, maar we hebben het mooi afgesloten met een mooie seizoen. Ik zal iedereen hier missen bij de club en wie weet wat er in de toekomst komt."



De Ligt was maandenlang onderwerp van gesprek vanwege de transfersoap. De stopper baalt dat men door de berichtgeving het beeld heeft gekregen dat hij onder meer voor het meest lucratieve avontuur heeft gekozen. "Je weet hoe het gaat, iedere dag was er weer een nieuw bericht. Je bent op vakantie en probeert te relaxen, maar je krijgt toch wel allemaal dingen mee vanuit Nederland. Mooie berichten, maar ook negatieve berichten."



"Het is makkelijk om te zeggen dat het je niets doet, maar als er wat gezegd wordt, ga je er toch over nadenken. Bij sommige berichten had ik wel zoiets van: dat hoeft niet per se", aldus De Ligt, die ook tegenstrijdige berichten zag in de media. "Ik heb bewust niks gezegd tijdens mijn vakantie, want ik had het idee dat wanneer alles wat rustiger zou zijn qua geruchten, ik wel mijn zegje kon doen."