De Ligt: "Als ik in hun schoenen stond, zou ik ook boos zijn"

Juventus nam Matthijs de Ligt afgelopen zomer voor 85 miljoen euro over van Ajax.

De verwachtingen in Turijn omtrent de centrale verdediger waren daarom hooggespannen. De Oranje-international maakte echter een bij vlagen moeizaam eerste halfjaar door bij La Vecchia Signora, waarin zijn spel door een aantal persoonlijke fouten en ongelukkige handsballen onder een vergrootglas kwam te liggen.

De Ligt, die ook geruime tijd met fysieke klachten kampte, raakte in de wedstrijden voor de winterstop zelfs zijn basisplaats kwijt aan Merih Demiral. De Turk is nu met een zware knieblessure echter uitgeschakeld, waardoor de Nederlander weer naast Leonardo Bonucci in het hart van de verdediging komt te spelen.

De Ligt snapt dat er extra op hem wordt gelet en noemt het ook logisch dat de fans kritisch zijn op zijn spel. "Dat is normaal, compleet normaal. Als ik in hun schoenen had gestaan, zou ik ook boos zijn geworden over zulke fouten."

"Maar als speler zijn dit problemen die mij eigenlijk niet bezig zouden moeten houden", vertelt hij dinsdag in gesprek met Tuttosport. "Ik moet er alleen aan denken dat ik hard moet werken om mezelf te verbeteren en doorkrijgen of ik wel of geen progressie maak."

De Ligt is ondanks zijn wisselvallige start blij met de manier waarop zijn eerste zes maanden in Italië zijn verlopen: "Dat zeker. Ik ben ervan overtuigd dat ik beter en beter zal worden, wedstrijd na wedstrijd."

De verdediger kan zich wat dat betreft optrekken aan ploeggenoot Cristiano Ronaldo, die in de eerste maanden van het seizoen ook met de nodige kritiek te maken kreeg. De superster is inmiddels echter weer volledig op stoom geraakt en was in zijn laatste zeven -wedstrijden goed voor elf doelpunten.

"We kennen hem natuurlijk, hij is een geweldige speler. Ik kan me nog herinneren dat hij zwaar bekritiseerd werd, maar hij is er inmiddels in geslaagd om iedereen de mond te snoeren."

"Hij heeft zich na die moeilijke periode terug geknokt en hij nu laat hij zien dat hij echt ongelooflijk is. Ik ben erg blij voor Cristiano", sluit De Ligt af.

