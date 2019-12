De Ligt: "Als de media er een strijd van willen maken, prima"

Matthijs de Ligt lijkt zijn draai bij Juventus inmiddels gevonden te hebben.

Hoewel de verdediger nog niet zeker is van een vaste basisplaats bij la Vecchia Signora, lijken wedstrijden met cruciale fouten tot het verleden te behoren. De voormalig Ajacied vertelt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat het spelletje in Italië niet heel anders is dan in Nederland.

"Ook hier is het gewoon een kwestie van geen tegengoals incasseren en de opbouw van achteruit verzorgen. Die filosofie is hetzelfde als bij . De details zijn wel anders", zegt De Ligt, die bij tips krijgt van de ervaren jongens. De stopper wil geen specifieke voorbeelden geven, aangezien hij tegenstanders niet wijzer wil maken dan ze al zijn.

"De grote verschillen zijn mentaal en fysiek. Dat is bij Juve anders dan bij Ajax. Daar moet je aan wennen en dat maakt het af en toe lastig", aldus de Oranje-international, die in Italië ook wordt geholpen door Stefan de Vrij, die bij concurrent speelt. "Stefan is een vriend, zeker geen concurrent. Juve en Inter zijn concurrenten, zeker dit seizoen. Wij zijn dat zeker niet."

"Nee, ook bij Oranje niet", vervolgt De Ligt. "Daar zijn we ploeggenoten, al willen we allebei uiteraard spelen. Als de media er een strijd van willen maken, prima. Maar zo voelen wij dat niet."

"Laatst hebben we na een wedstrijd nog een lekker hapje gegeten. Van Turijn naar Milaan is maar een uur rijden. Het is fijn om dan even Nederlands te praten."