"De leiding van Ajax maakte zich hiermee onsterfelijk belachelijk"

Het duel tussen Ajax Onder-19 en Feyenoord Onder-19 werd afgelopen zaterdag ontsierd door ongeregeldheden langs de kant.

Fans van zochten op de tribune verhaal bij familieleden van de -spelers, waardoor de wedstrijd gestaakt moest worden. Edwin van der Sar trad daarna met een kort statement naar buiten, maar volgens Sjoerd Mossou met de verkeerde tekst.

"De situatie die zich op de tribune voordeed, keuren wij natuurlijk af", zo stelde de sportbestuurder van Ajax. "Voor de beide clubs en de vele toeschouwers is het daarnaast erg vervelend dat het duel niet is uitgespeeld. De spannende competitie van de Onder-19 verdient een sportief slot en daarover verwachten wij komende week van de KNVB meer te horen", aldus Van der Sar.



"Zo. Dat is me nog eens ferme taal, jongens. Poeh. Houd je vast. Hier spreekt potverdorie nog eens een directeur die zijn ballen laat zien. Die maximale verantwoordelijkheid neemt. Die onomwonden zijn excuses aanbiedt voor deze afgang, en die de eigen aanhang keihard durft aan te pakken", is Mossou cynisch in zijn column voor het Algemeen Dagblad.



"Wie niet beter wist, zou denken dat iemand op de tribune per ongeluk een vanillemilkshake had omgestoten, precies over het elektriciteitskastje heen, waardoor abusievelijk een lichtmast was uitgevallen. Wedstrijd gestaakt. Een omgestoten vanillemilkshake keuren wij natuurlijk af, mensen. Erg vervelend”, aldus Mossou, die denkt dat er de komende tijd weinig gaat veranderen bij duels tussen Ajax en Feyenoord.



"Al jaren proberen goedwillende supporters om eindelijk weer uitfans in De Kuip en de ArenA te krijgen. Een must voor de sfeer en de status van De Klassieker, maar steeds wanneer je denkt dat de tijd rijp is, duikt er weer een groepje idioten op", stelt Mossou, die concludeert dat de leiding van Ajax zich 'onsterfelijk belachelijk maakte' met 'het slapste, lafste statement aller tijden'.