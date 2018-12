De Leeuw terug in Eredivisie: "Er was meer interesse"

Michael de Leeuw is terug in de Eredivisie. De aanvallende middenvelder heeft een contract ondertekend bij FC Emmen.

De Leeuw beschikte over een aflopend contract bij het Amerikaanse Chicago Fire, waardoor hij transfervrij de overstap kan maken naar de Eredivisionist. De 32-jarige routinier heeft in Emmen een contract voor anderhalf jaar getekend, met een optie voor nog een seizoen.



Emmen wordt voor de middenvelder na BV Veendam, De Graafschap en FC Groningen zijn vierde Nederlandse werkgever in het profvoetbal en De Leeuw zal bij zijn nieuwe club ook een aantal bekende gezichten tegenkomen. Hij kent trainer Dick Lukkien, Anco Jansen en Peter van der Vlag namelijk nog van zijn tijd bij Veendam, terwijl hij met de Graafschap opnieuw met Jansen en ook met Caner Cavlan samenspeelde.



Bij FC Groningen werkte hij vervolgens wederom met Lukkien en deelde hij de kleedkamer met onder anderen Glenn Bijl, Nick Bakker en Jafar Arias. Emmen hoopt met De Leeuw, die in dienst van de Trots van het Noorden goed was voor 46 doelpunten in 111 Eredivisie-wedstrijden, meer offensieve stootkracht binnen te hebben gehaald.



"Het creëren van kansen is in de eerste seizoenshelft geen probleem gebleken. Maar die kansen moeten wel afgerond worden. Met Michael voegen we meer scorend vermogen en ervaring aan de selectie toe", legt directeur Ben Haverkort uit. De Leeuw zelf kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur: "Er was meer belangstelling, maar FC Emmen was heel daadkrachtig en hun verhaal sprak me erg aan. We gaan ons eerst handhaven, dan doorgroeien." De Leeuw sluit zich op 4 januari aan bij zijn nieuwe club en gaat twee dagen later mee op trainingskamp naar Estepona.