De Laurentiis niet gediend van geruchten: "We zijn geen supermarkt"

Volgens berichten in de Italiaanse media wil Internazionale Piotr Zielinski en Lorenzo Insigne weghalen bij Napoli.

Die geruchten zijn niet al te goed gevallen bij Aurelio De Laurentiis, de uitgesproken voorzitter van i Partenopei. In gesprek met de Corriere dello Sport benadrukt de president van dat hij zijn team niet laat 'ontmantelen' door de concurrentie.



"Mijn staf vertelt me dat mijn team wil ontmantelen en dat ze navraag hebben gedaan naar onze sterkste spelers. Maar ik heb geen intentie om spelers aan hen te verkopen, niet Zielinski en niet Insigne", verduidelijkt De Laurentiis. Insigne werd eerder al in verband gebracht met een vertrek bij Napoli, al mag hij alleen vertrekken als er minimaal honderd miljoen euro op tafel komt om zijn tot 2022 lopende contract af te kopen.



"Insigne zou bij iedere Europese topclub kunnen spelen, maar op dit moment is hij gelukkig bij Napoli", vervolgt de voorzitter van de nummer twee van het afgelopen -seizoen. "We zijn geen supermarkt. Onze spelers zijn niet te koop, tenzij we iemand halen die het team sterker maakt. Er zijn heel veel teams die onze spelers willen overnemen, maar ze zijn nu eenmaal niet te koop voorlopig."



Napoli nam een jaar geleden afscheid van Maurizio Sarri, die naar vertrok en werd opgevolgd door Carlo Ancelotti. Het begint er nu steeds meer op te lijken dat de oefenmeester terugkeert naar Italië om bij aartsrivaal aan de slag te gaan. "Ik houd me niet bezig met de geruchten over Sarri en Juventus. Ik heb afstand genomen van die affaire. Zodra je achttien wordt, ben je verantwoordelijk voor je eigen acties. Dat is alles."