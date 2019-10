De laatste transfergeruchten van topclubs als Liverpool, Man United, Barcelona, Real Madrid, Bayern, Juventus & meer

Goal zet het laatste transfernieuws en geruchten uit de Premier League, LaLiga, Serie A en verdere buitenlandse competities op een rij.

De internationale transfermarkt is geopend en er zijn al behoorlijk wat grote deals gesloten. Toch staat er ongetwijfeld nog veel meer te gebeuren. Dit zijn de laatste transfergeruchten uit het buitenland:

'Spaanse grootmachten willen Duitse doelpuntenmaker'

Kai Havertz wordt gelinkt aan en , maar volgens Mundo Deportivo houdt de Duitse middenvelder ook in de gaten. Havertz is naast Christian Eriksen en Donny van de Beek de derde middenvelder op het lijstje van Real.

AS meldt dat scouts van Barcelona aanwezig waren bij de oefenwedstrijd tussen Duitsland en Argentinië om Havertz te bekijken. De 20-jarige international maakte in dat duel zijn eerste doelpunt voor Die Mannschaft. Zijn contract bij verloopt in 2022 en de club vraagt circa 100 miljoen euro voor hem.

'Real verlegt interesse naar Noord-Londen'

Real Madrid hoopt zich in januari te versterken met Christian Eriksen, zo melden AS en Marca. De Deense middenvelder heeft een aflopend contract bij en hij mag daarom vanaf januari onderhandelen met andere clubs.

Door de Madrileense interesse in Eriksen is volgens AS de komst van Donny van de Beek of Paul Pogba voorlopig niet aan de orde.

'Mourinho zet CL-finalist op zijn lijstje'

José Mourinho is klaar voor een rentree in de voetbalwereld. De Portugees ziet volgens de Daily Mail wel wat in de managerspositie bij Tottenham Hotspur. Ook over een terugkeer bij Real Madrid is Mourinho positief, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat Zinédine Zidane daar op korte termijn vertrekt.

De 56-jarige Mourinho zit sinds december vorig jaar zonder club na zijn ontslag bij .

'Barça heeft 124 miljoen euro nodig'

Barcelona overweegt Philippe Coutinho en Ivan Rakitic te verkopen, zo meldt ESPN . De Catalaanse club heeft namelijk 124 miljoen euro nodig om aan het einde van deze jaargang zwarte cijfers te schrijven. Terwijl Rakitic zijn basisplek in Camp Nou is kwijtgeraakt, wordt Coutinho dit seizoen verhuurd aan Bayern München. De Duitse kampioen kan hem komende zomer voor 120 miljoen definitief overnemen.

' akkoord met nieuwe hoofdtrainer'

AC Milan staat op het punt om trainer Marco Giampaolo te ontslaan. Onder zijn leiding staan de Rossoneri na zeven speelronden slechts dertiende in de . Volgens transferspecialist Gianluca Di Marzio is Luciano Spalletti al met Milan akkoord om het stokje over te nemen. Spalletti heeft echter nog een contract bij dat moet worden ontbonden.

'Tijdelijk vertrek bij lijkt optie voor Pulisic'

Christian Pulisic zou volgens The Sun denken aan een tijdelijk vertrek bij Chelsea als zijn situatie de komende maanden niet verbetert.

De Amerikaan had dit seizoen tot dusver drie keer een basisplaats voor the Blues in de Premier League en staat open voor een vertrek op huurbasis als Frank Lampard hem niet meer kansen kan garanderen.

De vleugelaanvaller kwam nog niet tot scoren in zijn in totaal zes wedstrijden.

'Dembélé in beeld bij Man United'

Scouts van Manchester United zaten zondag op de tribune voor het treffen tussen ÁS Saint-Étienne en Olympique Lyonnais om Moussa Dembélé te bekijken, zo stelt de Daily Mail .

De spits van Lyon begon op de bank, maar viel na rust in maar kon niet voorkomen dat rivaal Saint-Étienne met de zege aan de haal ging.

'Nog een RB Salzburg-speler in beeld bij '

Takumi Minamino is de nieuwste Red Bull Salzburg-speler die volgens Calcio Mercato gelinkt wordt aan een overgang naar Liverpool.

De ploeg van Jürgen Klopp speelde woensdag tegen de Oostenrijkse formatie en won in een spectulaire wedstrijd met 4-3.

The Reds zijn naar verluidt ook geïnteresseerd in spits Eling Braut Haaland en de achttienjarige Dominik Szoboszlai.

'Man Utd lonkt naar nieuwe 'Chicarito'

Manchester United heeft zijn pijlen geruchten op José Juan Macías, die de nieuwe Javier Hernández wordt genoemd, zo meldt the Express .

De Engelsen hebben concurrentie van 1.FC Köln en om de spits vast te leggen, die de ploeg van doelpunten moet voorzien.

Macías was dit seizoen in elf wedstrijden zes keer trefzeker voor de Mexicaanse club León.

'Ben Arfa bijna -speler'

Hatem Ben Arfa staat op het punt om een contract te tekenen bij Fiorentino, zo beweert Tuttosport .

De voormalige speler van en Paris Saint-Germain is transfervrij nadat hij afgelopen zomer vertrok bij Stade Rennais.

'Man Utd zet twee spitsen op verlanglijst'

AFC -spits Callum Wilson en -aanvaller Mario Mandzukic staan volgens Sky Sports prominent op de verlanglijst van Manchester United voor versterkingen in januari.

Goal onthulde eerder al dat Mandzukic het topdoelwit voor the Red Devils is. Zij zoeken echter ook naar aanvallende versterkingen dichter bij huis.

'Gabriel Jesus aangeboden bij Real Madrid'

-spits Gabriel Jesus is aangeboden bij Real Madrid, zo denkt Defense Centra l te weten.

De Braziliaanse international heeft in het Etihad Stadium te maken met stevige concurrentie van Sergio Agüero, waardoor zijn vertegenwoordigers hebben geïnformeerd naar beschikbaarheid van de Madrilenen.

'Coutinho weet clubleiding te overtuigen'

Philippe Coutinho heeft Bayern München met zijn spel weten te overtuigen om de middenvelder proberen definitief vast te leggen, zo weet Sport te melden.

Bayern kan de Brazilaan direct vastleggen na het seizoen nadat Coutinho afgelopen zomer op huurbasis overkwam van Barcelona.

Coutinho zou gelukkig zijn in München, waar hij weer zelfvertrouwen heeft gekregen nadat het dit verloren was tijdens zijn verblijf in Spanje.

'Donnarumma slaat contractaanbod af'

Gianluigi Donnarumma heeft volgens Marca een aanbod om zijn contract bij AC Milan afgewezen.

De Milanezen deden de doelman een aanbod met een jaarsalaris van zes miljoen euro, maar Donnarumma en zijn zaakwaarnemer Mino Raiola vonden het aanbod niet voldoende.

Het contract van de Italiaan bij AC Milan loopt in de zomer van 2021 af.

'Sarri wil hereniging met N'Golo Kanté'

Maurizio Sarri zet in op een hereniging met N'Golo Kanté, omdat de Italiaan de middenvelder naar Juventus wil halen, zo meldt de Daily Mail .

De voormalige Chelsea-manager heeft de vice-voorzitter van de club, Pavel Nedved, verteld dat de komst van Kanté hem het beste middenveld van Europa zou geven.

Een combinantie van Kanté, Miralem Pjanic een Aaron Ramsey vormen het ideale middenveld voor Sarri en de club gelooft dat de Fransman voor 78 miljoen euro vast te leggen is.