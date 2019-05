De Kuip gaat door fans aangerichte schade verhalen op Ajax

Ajax lijkt binnen afzienbare tijd een rekening uit Rotterdam te kunnen verwachten.

RTV Rijnmond weet maandag namelijk te melden dat Stadion Feijenoord, de officiële benaming van De Kuip, van plan is om de schade die supporters van de Amsterdamse club zondag rondom de finale van de TOTO tegen hebben aangericht te verhalen op de bekerwinnaar.

Fans van de club plakten onder meer een flink aantal -gerelateerde stickers in en rondom het stadion, terwijl er tijdens het duel ook met vuurwerk werd gegooid. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük zag zich hierdoor zelfs genoodzaakt om het duel even te staken. Stadion Feijenoord zal maandag verder onderzoeken welke schade er precies is aangericht en hoeveel het zal kosten om alles te herstellen.



Dit is overigens niet de eerste keer dat Ajax op moet draaien voor aangerichte schade in het stadion van aartsrivaal . De vorige keer dat de Amsterdammers in de bekerfinale stonden, in 2014 tegen (5-1 voor de Blauwvingers), werd er onder meer fakkels en vuurwerk op het veld gegooid. Ook richtten fans van de Amsterdammers destijds andere vernielingen aan in het stadion. De politie verrichtte toen tientallen arrestaties en de KNVB hield zeventigduizend euro in op het bedrag dat de club ontving voor het bereiken van de finale.



De eindstrijd tegen Willem II van zondag kende voor Ajax op sportief gebied een betere afloop. De manschappen van Erik ten Hag waren dankzij doelpunten van Klaas-Jan Huntelaar (tweemaal), Daley Blind en Rasmus Kristensen met 0-4 te sterk voor de Tilburgers, waardoor de club zijn eerste prijs sinds 2014 wist te pakken. In de komende weken kunnen hier met een eventuele landstitel en winst van de nog twee trofeeën bij komen.