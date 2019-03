"De KNVB heeft gebaar naar Ajax gemaakt, voor ons is het erg druk"

Santiago Solari staat dinsdagavond voor het belangrijke Champions League-duel tussen zijn Real Madrid en Ajax.

Voor de Spaanse topclub is het miljardenbal de enige manier om het seizoen nog te redden. De Madrilenen lijken uitgeschakeld in de titelstrijd en werden vorige week ook uit de Copa del Rey geknikkerd. In eigen stadion verdedigt Real een 1-2 voorsprong en Solari heeft dan ook vertrouwen in een goede afloop. "Dit team heeft veel karakter", sprak hij op het perspraatje voorafgaand aan de wedstrijd.

De selectie van Ajax genoot afgelopen weekend van een aantal vrije dagen, terwijl Real aan de bak moest tegen Barcelona. "De Nederlandse voetbalbond heeft een gebaar naar Ajax gemaakt. Het is zoals het is. Voor ons is het op dit moment heel druk door het schema met veel belangrijke wedstrijden, maar wij zijn eraan gewend. We kunnen er niets aan doen dat Ajax niet speelde en wij wel in actie kwamen. Dat kunnen we niet veranderen", vertelde de Argentijnse trainer.



Solari erkende dat het momenteel niet soepel gaat met zijn ploeg. "Het is niet zo dat we nu blij zijn, maar we blijven rustig omdat we weten dat we alles hebben gegeven. We hebben het goed gedaan, maar helaas niet bereikt wat we graag wilden", aldus de Argentijn, die aanvoerder Sergio Ramos moet missen in het cruciale duel. "Daar voel ik me zeer spijtig over, omdat hij een belangrijke speler voor ons is. Maar we hebben spelers met ervaring om zijn afwezigheid te compenseren."



Als het slecht gaat met een topclub als Real, draait de geruchtenmolen rond de trainer op volle toeren. Zo wordt José Mourinho genoemd als mogelijk opvolger van Solari, die bezig is aan zijn eerste seizoen bij de club. "Deze club heeft altijd meer vrijers gehad dan actrice Julia Roberts", grapt de coach. "We willen winnen en doorgaan. Ik ben trots op dit team." Real wist de laatste drie edities van de Champions League op zijn naam te schrijven.