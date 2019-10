De 'Jorginho bounce': Hoe Chelsea's penaltynemer één van 's werelds beste werd

De stijl van de Italiaanse international is wellicht riskant en ongebruikelijk, maar het geeft hem wel een voordeel ten opzichte van de keepers.

De aanloop is bijna altijd hetzelfde.

Met gefronste wenkbrauwen en ogen die gefixeerd zijn op de bal beweegt Jorginho naar de penaltystip, voordat een onorthodoxe bounce hem een fractie van een seconde voordeel geeft ten opzichte van de keeper.

Het resultaat is ook bijna altijd hetzelfde.

Jorginho's penaltytechniek werd in het verleden bekritiseerd, maar ondertussen heeft de middenvelder wel vijftien van zijn laatste zestien pogingen in een doelpunt omgezet (exclusief strafschoppenseries).

Bij het kleine maar belangrijke sprongetje komen zijn beide voeten tegelijk van de grond.

Het linkerbeen gaat als eerste de lucht in en met zijn sterkere rechterbeen zet hij af. Op het moment dat hij landt op zijn linkervoet, plaatst hij meteen zijn rechtervoet tegen de bal. De armen gaan uit elkaar voor de balans.

Tijdens de sprong gaat Jorginho's hoofd even omhoog om te zien of de keeper een hint geeft naar welke hoek hij zal duiken.

Deze unieke aanpak staat haaks op wat jeugdige voetballers van hun trainers te horen krijgen als het gaat om de perfecte strafschop nemen.

De meeste coaches vertellen hun spelers dat ze vooraf een hoek moeten kiezen en daar aan vast moeten houden. Maar Jorginho is bereid om tot het allerlaatste moment te wachten voordat hij een beslissing neemt.

Het interessante aan de ongewone stijl van de -speler is dat kracht geen belangrijke factor is. Aangezien hij vrijwel altijd weet welke hoek de doelman kiest, kan hij het zich veroorloven om de bal rustig in het doel te schuiven.

Het mag dan een risicovolle techniek zijn, maar voor Jorginho werkt het uitstekend. Bij zowel Chelsea als de Italiaanse nationale ploeg is de 27-jarige speler inmiddels de vaste penaltynemer. Op Stamford Bridge nam hij onlangs het stokje over van Ross Barkley, nadat die in de van elf meter miste tegen .

Jaren geleden had de geboren Braziliaan de verantwoordelijkheid echter al bij Hellas Verona. Teamgenoot Luca Toni was de vaste strafschoppenspecialist, maar trainer Andrea Mandorlini besloot op een bepaald moment Jorginho aan te wijzen.

"Ik zag dat hij heel koel en vol vertrouwen was", vertelde Mandorlini aan Goal.

"Zijn techniek is geweldig en hij ziet sommige dingen altijd eerder dan anderen. Als hij bij de penaltystip komt, kijkt hij eerst waar de keeper naartoe beweegt."

"Hij heeft altijd een positieve mentaliteit. Ik was de eerste die in Jorginho geloofde en daar ben ik trots op. Ik ben blij dat hij nu een impact heeft op het Engelse voetbal."

Na vier jaar in Verona, een periode waarin hij nooit een strafschop miste, vertrok de speler in 2014 naar .

In het San Paolo namen Gonzalo Higuaín, Dries Mertens, Lorenzo Insigne en Marek Hamsik allemaal graag een penalty, maar het was Jorginho die het hoogste slagingspercentage neerzette, namelijk 80 procent (vier uit vijf).

Tijdens zijn verblijf in Napels veranderde hij zijn techniek en werd het sprongetje geïntroduceerd in de gewonnen wedstrijd tegen (4-1) in september 2017.

Momenteel staat Jorginho op drie uit drie bij zowel Chelsea als het nationale team. Het lijkt er dus op dat zijn nieuwe stijl hem nog effectiever heeft gemaakt.

Matej Delac, oud-doelman van Chelsea, trainde zijn vaardigheden om penalty's te stoppen wel eens tegen Eden Hazard. Hij ziet overeenkomsten tussen de strategie van de Belg en die van Jorginho.

"Het was heel lastig tegen Hazard", zegt hij tegen Goal. "Op het laatste moment keek hij altijd naar de keeper. Hij wachtte op de keeper voordat hij de laatste stap zette. Jorginho doet nu hetzelfde."

"Veel doelmannen bewegen al vóór die laatste stap richting een hoek. In die fractie van een seconde heeft de penaltynemer genoeg tijd om de juiste hoek te kiezen."

"Die beweging van Jorginho ziet er wat komisch uit, maar hij zorgt er wel voor dat hij niet mist. Het is een goede techniek voor hem, maar ook een moeilijke om onder de knie te krijgen."

"Het komt ook door de pure kwaliteit van de speler, want niet iedereen is net zo kalm bij het nemen van een strafschop. Hij kiest gewoon op het laatste moment de hoek uit. Ik vind het moeilijk om te raden voor welke hij gaat."

"Als je tot het laatste moment in het midden blijft staan, kan hij 'm makkelijk in de hoek schieten vanwege de afstand. Je speelt een soort mentaal spelletje met hem."

"Er is geen twijfel over mogelijk dat hij nu de belangrijke man is bij Chelsea. Ze hebben geen betere penaltynemer dan Jorginho."

Weinigen zullen dat betwisten, zelfs Barkley niet. Bij de ene penalty van de laatste zestien die Jorginho miste, tegen , wist hij overigens gewoon te scoren uit de rebound.

Bovendien stuurde hij bij zeven van de tien penalty's tijdens reguliere speeltijd de keeper de verkeerde kant op. In penaltyseries ligt dat percentage zelfs nog iets hoger (75 procent). Alleen 's Ederson koos de juiste hoek in de finale van de Carabo Cup van vorig seizoen.

Voor zo'n precieze en dodelijke afmaker is het eigenlijk verrassend dat hij zo weinig scoort in open spelsituaties. Zijn afstandsschot tegen was vorig seizoen zijn eerste treffer in zes jaar en drie maanden tijd.

Aan de andere kant is er sowieso niks gewoonlijks aan Jorginho, zoals zijn penaltytechniek perfect onderstreept.