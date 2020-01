De Jong zal leren van kostbare rode kaart bij Barcelona

De Nederlander werd weggestuurd met een domme tweede gele kaart toen de Catalanen aan de leiding gingen in de derby tegen Espanyol.

In het hedendaagse voetbal zijn er maar weinig spelers aan te wijzen die enthousiaster zijn dan Frenkie de Jong.

De Oranje-international is geobsedeerd door voetbal; het kijken naar wedstrijden, leren over tactieken en zichzelf verbeteren.

De komende dagen zal hij de beelden van de 2-2 bij steeds opnieuw bekijken, gefocust op één moment in het bijzonder.

Een kwartier voor tijd, terwijl Barça een kleine voorsprong in handen had, maakte De Jong een domme overtreding op Jonathan Calleri. Met als resultaat de eerste rode kaart uit zijn carrière.

Het was duidelijk te zien hoeveel De Jong baalde van zichzelf en Gerard Piqué haastte zich meteen naar hem toe om hem een geruststellende knuffel te geven.

De teleurstelling bij De Jong nam alleen maar toe nadat Wu Lei in de 88ste minuut de gelijkmaker op het scorebord zette. Koploper raakte daardoor z'n voorsprong van twee punten kwijt op , dat eerder op de dag had verslagen.

Het gelijkspel zal daarom hard aankomen bij De Jong, ook al varieerde alles wat hij tot nu toe verder in een Barça-shirt deed van goed tot uitstekend.

Hij vergiste zich echter lelijk toen Calleri de bal afpakte en hij maakte zijn fout alleen maar groter door de aanvaller van Espanyol aan het shirt te trekken, terwijl Piqué en Clement Lenglet hem nog gewoon hadden kunnen helpen.

Misschien dacht De Jong dat hij door de wankele optredens van het centrale verdedigingsduo geen andere keuze had. Maar als hij terugkijkt naar het incident, en dat gaat hij zeker doen, zal de spelmaker ongetwijfeld zijn slordigheid erkennen en de grove fout die daarop volgde.

Hoe bizar het ook was om zo'n domme actie te zien van zo'n intelligente speler, zou het nog verrassender zijn als hij het ooit nog een keer doet.

Toch was het een ongelukkige actie voor Barça, dat zich na een slechte start had hersteld en de controle over de derby kon overnemen dankzij Luis Suarez.

De Jong was echt niet de enige in een geel shirt die tegen Espanyol kleurloos speelde, zeker in de eerste helft.

De bezoekers speelden doelloos en slordig, lusteloos en ingetogen. Barcelona worstelde tegen de hekkensluiter van LaLiga.

Oud-verdediger Abelardo, die acht jaar voor de Catalaanse grootmacht speelde, kon zijn debuut als trainer van Espanyol vieren met een doelpunt toen David López na 23 minuten raak kopte.

Barcelona zette daar werkelijk niets tegenover, tot de laatste vijf minuten van de eerste helft, toevallig toen Arturo Vidal aan de warming-up begon.

De Chileense middenvelder is een soort sloopkogel, iemand die chaos brengt in iedere wedstrijd. De eindfase van de eerste helft was inderdaad hectisch.

Barcelona begon kansen te creëren en Lionel Messi zag hoe zijn kopbal en een vrije trap werden gered. Suarez raakte met een slimme doelpoging de paal.

Uiteindelijk kwam het team van Ernesto Valverde vroeg in de tweede helft langszij. Jordi Alba gaf zijn eerste assist van het seizoen door een voorzet bij de eerste paal te leggen, waar Suarez koel afrondde.

Het is een soort truc van de Uruguayaan geworden: een slechte wedstrijd verdoezelen door de speler te zijn die op het juiste moment en op de juiste plek toeslaat.

Hoewel Suarez in zijn allround spel wel wat mist - en volgens zijn felle critici is dat nogal wat - heeft hij nog steeds een 'killer instinct'.

Bovendien is hij nog steeds in staat om vanuit het niets iets te creëren. Dat bewees hij ook met een stukje improvisatie bij het tweede doelpunt, waarbij hij de bal met buitenkant voet over de defensie van Espanyol op het hoofd van de scorende Vidal legde.

De afronding van de Chileen was krachtig, als een soort rechtvaardiging in zijn strijd tegen de club over een onbetaalde bonus, waardoor hij mogelijk in januari vertrekt.

Bij de laatste negen treffers van Barcelona in LaLiga was Suarez telkens betrokken (vier goals, vijf assists) en de oud-Ajacied verdiende het dan ook om de matchwinner te zijn. Maar het moet ook gezegd worden dat de nummer 9 het duel had kunnen beslissen voordat Espanyol op gelijke hoogte kwam.

De aanvaller liet een grote kans onbenut die werd gecreëerd door de verder wat onzichtbare Messi. Diego López bracht redding en later wist Suarez de keeper niet te verslaan met een lob.

En dus verspilde Barça twee kostbare punten in de zinderende titelstrijd tegen Real Madrid. Beide teams gaan weer samen aan kop, nu met veertig punten, terwijl de Catalanen nog wel een beter doelsaldo hebben.

Frenkie de Jong heeft natuurlijk een belangrijke rol gespeeld in het seizoen van Barcelona. Zonder zijn slimme spel op het middenveld zou de ploeg nu waarschijnlijk geen koploper zijn geweest.

Zijn teamgenoten zullen zich dan ook niet tegen hem keren vanwege zijn roekeloze rode kaart. Is ook niet nodig. Zoals gewoonlijk is De Jong zelf zijn grootste criticus.