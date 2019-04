De Jong wijst opvolger aan: "Ik denk dat hij het zeker makkelijk aankan"

Frenkie de Jong laat Ajax aan het einde van dit seizoen achter zich en vertrekt naar Barcelona en de club moet op zoek naar een opvolger.

De 21-jarige middenvelder heeft wel een idee wie zijn plek volgend jaar moet opvullen in de basiself van de Amsterdammers, zo vertelt hij in de Podcast. De Jong wijst naar Carel Eiting, die de laatste fase van dit seizoen moest missen wegens een knieblessure.

"Ik hoop het, dat zou ik mooi vinden. Volgens mij heeft Carel al laten zien dat hij meer dan goed genoeg is voor Ajax 1. Ik denk dat hij een speler is met heel veel potentie. Hij heeft het aan het begin van dit seizoen ook heel goed gedaan in de wedstrijden waarin hij speelde, dus ik denk dat hij het zeker makkelijk aankan", zegt De Jong over Eiting. De middenvelder benadrukt vervolgens dat het niet aan hem is om een vervanger te kiezen, daar Ajax bijvoorbeeld ook Razvan Marin overneemt van .



"Ajax heeft al heel veel goede spelers en ze hebben enkele jongens aangetrokken met kwaliteit", vervolgt hij. De Jong vertelt over de bijzondere band die hij heeft met Marc Overmars, directeur voetbalzaken in Amsterdam. "Hij heeft heel veel tegen me gezegd, ook al is hij niet zo'n prater. Voor mij is hij heel belangrijk geweest, want hij heeft altijd vertrouwen in mij gehad. Samen hebben we Ajax veel geld opgeleverd, dus uiteindelijk heeft het prima uitgepakt dat hij me gehaald heeft."



Overmars speelde tevens een rol in de transfer van De Jong naar . "Ik zat een beetje in mijn hoofd met de keuze wat ik volgend jaar zou gaan doen. Toen riep hij me apart. Niet dat het de doorslag heeft gegeven, maar het heeft misschien wel geholpen. Hij zei: ‘Ik denk dat Barcelona goed bij jou past, ik heb daar ook een periode gespeeld en het leven is daar heel mooi’. Dat heeft me wel goed gedaan", aldus De Jong. Hij heeft expres geen tijdsdoel gesteld om een basisplaats te veroveren in Barcelona, naar eigen zeggen om teleurstellingen te voorkomen.



"Ik ga daar gewoon naartoe met heel veel enthousiasme, ik heb er heel veel zin in. Ik zie wel hoe het gaat lopen. Ik moet gewoon zorgen dat ik heel goed train en speel. Hopelijk word ik dan zo snel mogelijk basisspeler", stelt de middenvelder, die komende week met Ajax in de halve finale van de tegenover staat. "Ik denk niet dat wij de favoriet zijn. Zij spelen in de Premier League en doen het heel goed. Ook op papier denk ik niet dat wij veel beter zijn dan zij, maar ook niet veel minder."



"Het maakt ook niet uit wie vooraf de favoriet is, als wij uiteindelijk maar doorgaan. Ik heb met Davinson Sánchez gespeeld, maar ik heb nog niet met hem gesproken." In de laatste fase van het seizoen kan Ajax met de landstitel, de TOTO en de Champions League nog drie prijzen veroveren. "We zijn niet voor niks zover gekomen in de Champions League. In de staan we bovenaan en we staan in de bekerfinale. Ik weet niet of we ze alle drie gaan winnen, maar het kan zeker."