De Jong weet het niet meer: "Het is al een tijdje zo"

Ajax is geen schim meer van de ploeg die het voor de winterstop was en ook Frenkie de Jong is daardoor zeer teleurgesteld.

"Dat weet ik ook niet", vertelde De Jong aan De Telegraaf toen hij de vraag kreeg waarom Ajax zo dramatisch startte tegen Heracles. "Het is al een tijdje zo, na de winterstop, dat we in grote fases van wedstrijden slecht spelen. Ik weet niet precies waar het aan ligt. Het is gewoon niet goed." Van een incident of pech lijkt geen sprake meer. "Na de winterstop spelen we vaker slecht dan goed", erkende hij.



Ajax werkte zodoende geen goede generale af richting de eerste Champions League-wedstrijd. "Ja, heel slecht", besloot De Jong. "Je hoopt natuurlijk na de vorige wedstrijd die we gewonnen hebben een beetje een goede lijn neer te zetten, maar dan verlies je. Het is zeker een slecht scenario." Ajax heeft na de winterstop nog maar twee van de vijf duels gewonnen, waaronder in de beker tegen sc Heerenveen.



Ook Lasse Schöne weet niet de reden van de neerwaartse spiraal. "Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Het verschil is echt heel groot", zag de middenvelder in gesprek met VTBL in. "We moeten nu ook niet over het kampioenschap praten. Het lijkt me verstandig om eerst alles op de rit te krijgen voordat we daar weer over gaan praten. Dat is nu heel ver weg. Je mag altijd blijven geloven, maar op dit moment moeten we onszelf eerst terugvinden."



Schöne weet dat een wedstrijd tegen Real Madrid, dat ook nog eens acht van de laatste tien duels heeft gewonnen, niet de meest geschikte gelegenheid daarvoor is. "Normaal gesproken is drie dagen wel genoeg om te herstellen, maar er moet wel uit een ander vaatje getapt worden. Als we zo spelen tegen Real Madrid, dan wordt het niet maar 1-0."