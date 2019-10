De Jong verklapt: "Ik heb me ooit weleens beter gevoeld"

Nederland maakt zich op voor de EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Wit-Rusland. Bij winst in Minsk is Oranje zo goed als zeker geplaatst.

Frenkie de Jong verscheen zaterdag op de gebruikelijke persconferentie en kijkt uit naar het moment dat plaatsing een feit is. "Daar doe je het voor als voetballer", erkende de middenvelder. "Zoals iedere speler dat heeft die dat voor het eerst gaat meemaken. Dat zijn de mooie dingen."

"Fris genoeg", antwoordde De Jong op de vraag hoe hij zich voelde. "Ik voel me gewoon goed. Ik heb me ooit weleens beter gevoeld. Het is niet dat ik me slecht voel. Of veel minder dan normaal. Maar ik ben niet op mijn allerfrist zeg maar." De middenvelder denkt dat de langere reistijd vanuit Spanje een rol kan spelen. "Ja, misschien wel. Nee, natuurlijk niet", antwoorde hij lachend. "In deze tijd van het jaar zijn er over het algemeen veel wedstrijden. Dat is veel reizen. Ik denk dat dat het is."

"Ik ben honderd procent fit, maar ik heb me weleens beter gevoeld." De Jong kreeg de vraag of er in de kleedkamer veel is gesproken om het tempo in het duel met Noord-Ierland. "Nou, niet zoveel als jullie denk ik. We hebben er wel over gesproken. De conclusie? Natuurlijk weten wij ook wel dat het beter moet én kan. Ik denk dat we dat ook vaak genoeg hebben laten zien en hopelijk doen we het morgen een stuk beter."

"Natuurlijk heb je tijdens de wedstrijd ook wel door dat je minder vaak voor gevaar zorgt. Ik denk dat het ook deels te maken had met dat Noord-Ierland het goed deed. Ik denk dat ikzelf en het team meer kunnen brengen." Koeman gaf aan dat de Oranje-internationals grote kerels worden van meer reizen. "Het is natuurlijk anders dan bij . Nederland is natuurlijk een kleiner land dan Spanje, dus minder reizen. Iets minder vliegen. Als je nu naar het moet, moet je ook met het vliegtuig. Dat zijn vooral de dingen."

Dat Oranje weer aanzien geniet in Europa, merkt De Jong in de kleedkamer van . "Hoe er voorheen over Oranje werd gesproken, weet ik niet, maar toevallig hadden we het er al over: dat je merkt dat er weer positief naar het Nederlands elftal wordt gekeken, tenminste bij Barcelona zeker."