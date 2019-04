De Jong valt bij Ajax uit met hamstringklachten

Frenkie de Jong is zaterdagavond tijdens de thuiswedstrijd van Ajax tegen Excelsior uitgevallen met een blessure.

De middenvelder kon na bijna een halfuur niet verder en bij het verlaten van het veld voelde hij aan zijn hamstring. Jurgen Ekkelenkamp was zijn vervanger. Hoe ernstig de blessure bij De Jong is, is nog niet bekend. Trainer Erik ten Hag wisselde hem mogelijk slechts uit voorzorg in verband met de return tegen .



24. Vroege wissel #Ajax. Frenkie de Jong gaat naar de kant, Jurgen Ekkelenkamp vervangt hem. #ajaexc pic.twitter.com/aVoOHbPsub — AFC (@AFCAjax) 13 april 2019

Ajax stond op het moment van de wissel met 1-0 voor, want Klaas Jan Huntelaar opende na tien minuten de score op aangeven van Donny van de Beek. Via Dusan Tadic en opnieuw Huntelaar liepen de Amsterdammers in de slotfase van de eerste helft uit naar een ruime voorsprong, al deed Mounir El Hamdaoui namens snel iets terug: 3-1 bij rust.Met 71 punten uit 29 duels is Ajax koploper op basis van het doelsaldo. komt zondag om 12:15 uur voor eigen publiek in actie tegen . Dinsdagavond gaat Ajax proberen om in Turijn de halve finales van de te halen.