De Jong troeft De Ligt tóch af: "Dat balletje, dat gaf net de doorslag, hè"

Matthijs de Ligt gaat er met de Gouden Schoen vandoor door Luuk de Jong nog net af te troeven, maar de spits van PSV valt ook in de prijzen.

De aanvaller is namelijk de winnaar van het spelersklassement van het Algemeen Dagblad . In een nek-aan-nekrace weet de gedeeld topscorer van de De Ligt nipt voor te blijven.



"Met hebben we uiteindelijk de titel nipt aan moeten laten. Maar zelf eindig ik als gedeeld topscorer en daarnaast nu met deze prijs namens het AD . Dat zie ik als mooi en eervol, je wordt toch gekozen op basis van je prestaties over een heel seizoen", zegt De Jong in de krant. Bij de nederlaag tegen (1-0) besefte de spits dat de titel naar Ajax zou gaan.



"Dat was een klap en dan is het zwaar om drie dagen later nog te moeten afsluiten tegen Heracles. Desondanks heb ik er wel alles aan gedaan om te scoren, want Dusan Tadic stond met 26 goals dichtbij. Uiteindelijk maakt hij er op de slotdag twee en eindig je allebei op 28. Maar oké, ook met dit gedeelde topscorerschap kan ik leven. Ik was eerder in mijn loopbaan drie keer tweede, dan voelt dit veel beter."



De Jong weet wel waarom hij De Ligt net voor is gebleven bij de verkiezing. "In de slotfase tegen Heracles gaf ik nog een steekpass waaruit Donyell Malen 3-1 maakte. Dat balletje, dat gaf net de doorslag, hè. Ja? Zo zie je maar: elk detail telt, haha", lacht De Jong. In gesprek met De Telegraaf zegt De Jong dat hij dit jaar is gegroeid. "Voetbaltechnisch, maar ook als persoon. Van de nieuwe technische staf heb ik veel geleerd. Ik merk dat ik in het veld slimmer ben geworden."



"PSV past gewoon goed bij mij. Een aanvallend team, dat veel in de zestien meter van de tegenstander komt. Maar als er iets moois op mijn pad komt, sta ik er zeker voor open om te luisteren", stelt De Jong, die tot 2021 vastligt. Een rol als pinchhitter bij een topclub in Europa sluit hij niet uit. "Daar heb ik al weleens over nagedacht. Stel dat er een heel mooie club komt, die meerdere spitsen nodig heeft, dan zou dat zeker interessant kunnen zijn. Maar voor de duidelijkheid: in Eindhoven blijven is ook een serieuze optie."