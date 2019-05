De Jong 'slaat door': "Hij heeft die zogenaamde ziekte misbruikt, niet netjes"

Hans Kraay junior en Johan Derksen vindt dat Henk de Jong nogal overdrijft over de prestaties van De Graafschap van dit seizoen.

De Jong verlaat na dit seizoen om bij aan de slag te gaan. De Doetinchemmers lijken degradatie af te wenden, iets waar de trainer erg blij mee is. De Jong vindt dat lijfsbehoud een wereldprestatie is, maar Kraay jr. stelt dat de trainer overdrijft. Ook Johan Derksen uit zijn frustraties over het gedrag van De Jong.



"Hij heeft veel leuke dingen, maar je kan niet serieus zeggen: als De Graafschap erin blijft, is dat de beste Nederlandse, Europese en wereldprestatie . Daar doe je veel mensen mee te kort. Dick Lukkien, trainer van , , ... Hij kan ook doorslaan", zegt de oud-voetballer annex verslaggever bij Veronica Inside. Ook Derksen ergert zich aan De Jong.



"Ik word een beetje moe van Henk de Jong. Een aardige man, iedereen vindt hem sympathiek, hij scoort goed. Hij heeft wel de zogenaamde ziekte van zijn vrouw misbruikt om op te stappen bij De Graafschap. Niet netjes, want hij wilde gewoon naar Cambuur", aldus Derksen, die bij een documentaire over De Jong zich eveneens ergerde aan de oefenmeester.



"Die zit dan te vertellen: na een nederlaag gaan ze spelletjes doen. Degenen die verliezen, worden gestraft. De broekjes worden naar beneden getrokken en de anderen mogen dan keihard op de billen slaan. Toen heb ik besloten: als ik ooit voorzitter word van een club, dan wordt De Jong er nooit trainer. Laat hem eerst beginnen om die jongens een betere techniek bij te brengen."