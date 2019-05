De Jong over verhuisproces: "Mijn vriendin is al eerder geweest"

Frenkie de Jong staat voor een spannende periode in zijn leven. De 22-jarige middenvelder maakt aankomende zomer de overstap van Ajax naar Barcelona.

Hij zal daarom binnenkort samen met zijn vriendin Mikky Kiemeney al naar Catalonië verhuizen. De Jong legt dit weekeinde uit hoe de zoektocht naar een onderkomen in is verlopen.



De international van het geeft aan hoe een deel van de selectie van na de kampioenswedstrijd tegen naar Barcelona vertrok. "Daar hebben we twee dagen feest gevierd met z'n allen", vertelt hij in gesprek met VTBL. "Daarna zijn mijn zaakwaarnemer (Ali Dursun, red.) en mijn vriendin overgekomen. We hebben naar huizen gezocht en hebben er waarschijnlijk een gevonden."



"Het is nog niet helemaal zeker, maar wel waarschijnlijk. Het is een appartement en goed beveiligd. Dat is belangrijk. Mijn vriendin is al eerder geweest om buurten te bekijken", vervolgt De Jong. Zijn toekomstige werkgever is de middenvelder te hulp geschoten, zo geeft De Jong aan. "De club heeft wat huizen en appartementen laten zien, waarna we hebben doorgegeven wat we wel en niet mooi vonden. Tijdens het seizoen kon ik niet mee vanwege de hoeveelheid wedstrijden met Ajax, maar ik ben nu dus ook mee geweest."



De Jong en Kiemeney bekeken 'zeven á acht appartementen en huizen', zegt de Oranje-international. "Eén van die appartementen vonden we top. Het had alles wat we wilden. Het moest groot zijn, maar niet té groot. Maar ik ga er verder niet te veel in detail op in. Hopelijk gaat het lukken met het huis. Het verhuizen zelf wordt allemaal wel geregeld in principe", besluit hij.