De Jong opvolger van Xavi en Iniesta bij Barcelona

Frenkie de Jong is vanaf volgend seizoen te bewonderen bij Barcelona. Wat wordt de rol van de middenvelder bij de Catalanen?

Woensdag kwam er een einde aan de lange transfersoap rondom 21-jarige middenvelder. Hij werd in de afgelopen periode sterk in verband gebracht met Paris Saint-Germain en de Fransen leken lange tijd de beste papieren te hebben om zich te verzekeren van de diensten van de vijfvoudig international. Barcelona en Manchester City meldden zich ook in de strijd en het was de regerend Spaans landskampioen die als winnaar uit de strijd kwam.

Ajax mag met de transfer 75 miljoen euro bijschrijven, een bedrag dat door bonussen op kan lopen tot maximaal 86 miljoen euro. De Jong is daarmee de duurste uitgaande transfer in de Eredivisie, een record dat in handen was van Davinson Sánchez die voor veertig miljoen euro van Ajax naar Tottenham Hotspur vertrok. De middenvelder is niet de duurste Nederlander ooit, maar kan dat wel worden als de bonussen uitgekeerd worden. Het record is voorlopig nog in handen van Virgil van Dijk die Southampton voor 84,5 miljoen euro verruilde voor Liverpool.

Het wordt voor De Jong zijn eerste buitenlandse avontuur. De middenvelder genoot zijn jeugdopleiding bij Willem II en kwam tot drie wedstrijden in de hoofdmacht van de Tilburgers, maar stond er, net als Van Dijk, nooit aan de aftrap. In augustus 2015 legde Ajax hem vast en na eerst nog een half jaar op huurbasis voor Willem II gespeeld te hebben, meldde de rechtspoot zich in december 2015 in Amsterdam. Vorig seizoen veroverde De Jong een basisplek in de hoofdmacht van Ajax en hij is dit seizoen een onmisbare schakel in het elftal van trainer Erik ten Hag. In tot dusver 65 wedstrijden in het eerste elftal van Ajax kwam De Jong tot zes doelpunten en tien assists en nu lonkt zijn eerste buitenlandse avontuur.

De Jong komt bij een team dat geen tekort heeft aan middenvelders: Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Denis Suárez, Arthur Melo, Rafinha, Sergi Samper, Carles Aleña, Arturo Vidal en Riqui Puig. Toch is er zeker nog ruimte voor de Nederlander, die op 12 mei 1997 geboren werd in Arkel. “Barcelona wilde hem hebben omdat zij denken dat hij de meest vergelijkbare speler is ten opzichte van Xavi of Andrés Iniesta die ze ooit hebben gezien sinds zij vertrokken zijn”, vertelt Barcelona-watcher voor Goal Ignasi Oliva Gispert. “De club heeft geen vergelijkbare speler gevonden om op die manier te spelen en zij vinden De Jong de beste keuze vanwege zijn stijl, zijn ontwikkeling en natuurlijk omdat hij Nederlands is.”





Barcelona en Ajax zijn al met elkaar verbonden sinds de jaren ’70. Johan Cruijff was in 1973 de eerste speler die Amsterdam verruilde voor Barcelona. Vele spelers volgen het voorbeeld van Cruijff: Johan Neeskens, Frank en Ronald de Boer en meest recent Jasper Cillessen. Daarnaast waren zijn er nog veel spelers die zowel een verleden hebben bij Ajax als Barcelona: Michael Reiziger, Patrick Kluivert, Marc Overmars en Edgar Davids. “Er is ook een romantisch feit”, stelt Oliva Gispert. “De geest van Cruijff komt terug met de komst van De Jong. Bovendien was De Jong ook een PSG-doelwit en Barcelona wilde een overwinning boeken – om PSG af te troeven. Op een duidelijke manier nadat ze er eerder niet in slaagden om Thiago Silva, Marquinhos en Marco Verratti over te nemen en na het vertrek van Neymar.”

Gevolgen voor de huidige Barça-spelers

Dat de komst van Frenkie de Jong naar Barcelona gevolgen gaat hebben voor de huidige spelers in de selectie is een feit. Een aantal spelers moet vrezen voor hun plek in het elftal of zelfs de toekomst bij de club. “Alle middenvelders zullen meer druk krijg, maar degene die meer risico kan lopen is Raktic omdat hij een zeer belangrijke speler is geweest. Laten we ook eens kijken wat er met Arturo Vidal gebeurt. Busquets en Arthur zullen zeker verzekerd zijn van hun plek, net als Aleñá. Denis Suárez staat op het punt om te vertrekken, zeker als Ernesto Valverde volgend seizoen blijft.”

De Jong wordt door Ten Hag bij Ajax het vaakst gebruikt als centrale middenvelder, maar heeft ook al als centrale verdediger en verdedigende middenvelder gespeeld. Toch lijkt de 21-jarige zich het meest op zijn gemak te voelen met een plek centraal op het middenveld. De Catalanen zien De Jong volgend daar ook het liefst spelen, denkt Oliva Gispert. “Hij komt om te spelen als een aanvallende middenvelder, in een van de rollen die nu van Arthur of Rakitic zijn. Hij zal waarschijnlijk worden getest als verdedigende middenvelder, de Busquets-rol, omdat de staf denkt dat hij het spel goed kan lezen en een goede vervanger kan zijn. Zelfs Javier Mascherano was niet in staat om die taak op een succesvolle manier te beoefenen. Busquets is iemand die lijkt op Lionel Messi in het defensieve aspect.”

Barcelona heeft zich voor volgend seizoen nu versterkt met twee spelers. Naast De Jong werd eerder al Jean-Clair Todibo vastgelegd. De Franse centrale verdediger wordt transfervrij overgenomen van Toulouse. Waar De Jong direct aanspraak lijkt te gaan maken op een basisplek, zal dit voor Todibo niet het geval zijn. De jeugdinternational van Frankrijk zal vooralsnog Gerard Piqué voor zich dulden in het hart van de defensie. Ignasi Oliva heeft al voor ogen wat de basisopstelling van volgend seizoen zal zijn. Het enige twijfelgeval is de positie van linker centrale verdediger, waar Clément Lenglet en Samuel Umtiti zullen strijden om een plek bij de eerste elf. Wat duidelijk zal zijn is dat De Jong de basisplek over zal nemen van Rakitic.





Barcelona uitgewinkeld?

Met de komst van De Jong en Todibo heeft Barcelona het middenveld en de verdediging voor volgend seizoen al voorzien van nieuw bloed, maar dat betekent niet dat de clubleiding van de club al klaar is. “Er kunnen meer grote transfers volgen”, vervolgt Ignasi Gispert. “Vergeet niet dat er al een plan bestaat om Neymar terug te krijgen, zelfs ondanks dat de club het in het openbaar ontkent.”

In november zette de club 'Operatie Neymar' in gang om de Braziliaan terug te halen naar Camp Nou. Goal weet dat de aanvaller wel bereid is om Paris Saint-Germain de rug toe te keren. De Catalanen hebben al contact gehad met de vertegenwoordigers van Neymar om het proces te beginnen dat tot een transfer moet leiden. Goal’s bronnen in Spanje hebben begrepen dat Neymar, die in 2017 voor liefst 222 miljoen euro naar PSG vertrok, ongelukkig is in het Parc des Princes. Barcelona heeft het team van Neymar gedetailleerde instructies gegeven over hoe een transfer werkelijkheid kan worden.

Zo dringen de Catalanen er op aan dat de volgende stap vanuit de speler zelf moet komen. Het bestuur van de Spaanse grootmacht beseft dat een groot deel van de fans ontgoocheld was door de manier waarop Neymar destijds vertrok. Zijn gedrag en zijn overhaaste beslissing om weg te gaan pasten niet bij een illustere club als Barcelona. Als een gebaar van goede wil zou Neymar een publiek statement kunnen maken waarin hij erkent dat hij op een onbezonnen manier vertrok. Dat zou veel fans waarschijnlijk kalmeren.





Om toekomstige problemen met PSG te voorkomen is Barça ervan overtuigd dat Neymar degene is die de transfer moet afdwingen, door publiekelijk toe te geven dat hij niet gelukkig is in Parijs en weg wil. “Daarnaast willen de spelers van Barcelona hem terug. Het zal geen populaire beslissing zijn, maar hij is nog steeds het belangrijkste doelwit voor de volgende zomer. Daarom gaf Barcelona er de voorkeur aan om de goedkope Todibo vast te leggen in plaats van een zeer dure Matthijs de Ligt. De club wilde aanvankelijke beide spelers vastleggen, maar ze moesten er één kiezen vanwege het mogelijk aantrekken van Neymar.”