De Jong op middenrif; Valverde verrast met besluit over Messi

Barcelona treedt zaterdagavond met Frenkie de Jong aan in de uitwedstrijd tegen Granada (21:00 uur).

De middenvelder is door Ernesto Valverde centraal opgesteld en wordt geflankeerd door Sergi Roberto en Ivan Rakitic. Sergio Busquets behoort niet tot de basiself, waardoor De Jong in een meer vertrouwde rol lijkt te kunnen spelen. Lionel Messi heeft, in tegenstelling tot de verwachtingen vooraf, geen basisplaats.

Een van de grootste vraagstukken bij was de invulling van de linksbackpositie. Jordi Alba viel dinsdag in de veertigste minuut van het -duel met (0-0) geblesseerd uit. Ernesto Valverde kiest ervoor om Junior Firpo zijn basisdebuut te laten maken als vervanger van Alba.

Aan de rechterflank staat Nélson Semedo opgesteld; concurrent Sergi Roberto heeft eveneens een basisplek, zij het op het middenveld.

Luis Suárez kwam vorige week tegen (5-2) als invaller het veld in, maar stond in Dortmund negentig minuten op het veld en begint nu opnieuw vanaf de aftrap. De Uruguayaan vormt een voorhoede met Antoine Griezmann en Carles Pérez. Messi is hersteld van een spierblessure en deed dinsdag ruim een halfuur mee in het Champions League-duel met Borussia Dortmund (0-0). Desondanks begint hij nu op de bank.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior; Rakitic, De Jong, Sergi Roberto; Griezmann, Suárez, Carles Pérez.