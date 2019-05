De Jong ontkent: "Dat zou respectloos naar Tottenham zijn"

Frenkie de Jong sleepte zondag ten koste van voormalig werkgever Willem II zijn eerste prijs met Ajax in de wacht: de KNVB Beker.

Het winnen van het bekertoernooi kan het verschil gaan maken in het restant van het seizoen, denkt de middenvelder. kan later deze maand de landstitel in de wacht slepen en zich voor de finale van de plaatsen.



De honger naar meer is heel groot binnen de selectie van Ajax. "We genieten zeker van dit succes. Het geeft een heerlijk gevoel, maar de volgende wedstrijd staat alweer voor de deur en daar moeten we klaar voor zijn", vertelt de middenvelder in gesprek met De Telegraaf . Denken aan een mogelijke Champions League-finale wordt daarom bijna niet gedaan. "Dat zou respectloos naar zijn."



"Het is een heel goed team, dus we moeten ons eerst nog plaatsen", benadrukt De Jong daags voor het weerzien met de Engelse topclub in de Johan Cruijff ArenA. "Het onmogelijk geachte komt ook steeds dichterbij. Maar het was sowieso lekker dat we de beker pakten, want anders hik je er toch een beetje tegenaan en krijg je weer die verhalen: 'Ze spelen leuk voetbal, maar winnen geen prijzen'."



"Het is niet dat we voor dat laatste vreesden, maar deze prijs is een lekker steuntje in de rug." Ook in persoonlijk opzicht, stelt De Jong. De middenvelder vertrekt na dit seizoen voor maximaal 86 miljoen euro naar . "Niet dat ik een mindere speler zou zijn als we in de groepsfase of in de eerste knock-out-ronde waren uitgeschakeld. Maar ik denk dat de buitenwereld nu wel iets anders naar me kijkt."