De Jong: "Nu kunnen we eindelijk een biertje in de bus nemen"

De Graafschap boekte zaterdag een verrassende 0-3 zege op bezoek bij PEC Zwolle en dat is reden voor een feestje bij trainer Henk de Jong.

De thuisploeg had in het eigen MAC³PARK Stadion vooral voor rust overwegend het beste van het spel, maar ging halverwege de kleedkamer in met een achterstand door een eigen doelpunt van Thomas Lam. In de tweede helft zorgden Charlison Benschop en Delano Burgzorg voor een ruime eindstand, ondanks een rode kaart voor Fabian Serrarens.

Voor het eerst sinds 20 april 2016 won De Graafschap, dat de afgelopen twee seizoenen in de Eerste Divisie speelde, een wedstrijd in de eredivisie buiten Doetinchem. "Een uitwedstrijd winnen is nieuw voor ons, eindelijk kunnen we een biertje in de bus nemen", zei De Jong na afloop bij FOX Sports . "Dat gaf de laatste vijf minuten toch wel een raar gevoel langs de lijn. Je weet dat je eindelijk gaat winnen. Normaal sta ik altijd te schreeuwen, maar nu dacht ik: laat ik ook even genieten."



'Een domme rode kaart' voor Serrarens in de 78e minuut, na een elleboogstoot jegens Lam, zorgde in de slotfase toch nog voor hoofdbrekens. "Een domme rode kaart. Ik dacht: het zal toch niet uit onze handen glippen? Maar we kregen met tien man juist nóg meer kansen, het had ook 0-5 kunnen worden." Het was voor de club uit Doetinchem alweer de derde zege in de zes duels na de winterstop. De voorsprong op hekkensluiter NAC Breda, dat zaterdag remiseerde tegen FC Groningen (0-0), bedraagt nu vier punten.



De Jong gelooft in een goede afloop van het seizoen. "Laat dit een mooie opmaat zijn voor de komende weken. Deze club is uniek, want we doen het met zijn allen hier. Het is heerlijk werken hier, ondanks dat we in degradatiestrijd zijn", benadrukte de oefenmeester voor de camera van Omroep Gelderland . "Ik heb geen stress hoor. We gaan knokken en we blijven erin. Gewoon rustig blijven, ook nu."