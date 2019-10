De Jong: "Natuurlijk had ik hem het liefst bij Barcelona gezien"

Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt speelden de afgelopen jaren samen bij Ajax en ze sloten hun tijd in Amsterdam af met de dubbel.

veroverde dit voorjaar de landstitel, de TOTO en het bereikte de halve finales van de . De Jong maakte in de zomer de overstap naar , terwijl De Ligt ervoor koos om bij aan de slag te gaan.

Ondanks dat de twee niet meer dezelfde kleedkamer delen, hebben zij nog wel geregeld contact en De Jong heeft zijn voormalige ploeggenoot ook al een aantal maal aan het werk gezien.

"Ik heb niet al zijn wedstrijden gezien, dus ik kan er niet te veel over zeggen. Ik heb de wedstrijden tegen en tegen gezien en daarin heeft hij het goed gedaan", vertelt de middenvelder in gesprek met La Gazzetta dello Sport. "Vooralsnog maakt hij veel minuten en speelt hij goed, dus ik denk dat het een goede start voor hem is. Hij is nog jong (twintig jaar, red.) en om dan al basisspeler te zijn bij een club als Juventus, is enorm positief."

De Ligt werd afgelopen zomer ook nadrukkelijk genoemd bij Barcelona, maar van een verhuizing naar het Camp Nou kwam het uiteindelijk niet: "Hij kon uit veel clubs kiezen en natuurlijk had ik hem het liefst hier, bij Barça, gezien. Ik heb er verder niets over gezegd, het was zijn keuze en die moest hij samen met zijn familie, zijn zaakwaarnemer en iedereen om hem heen maken", zegt De Jong daarover.

"Uiteindelijk heeft hij voor Juventus gekozen en ik denk dat dat een goede keuze is geweest omdat het een van de grootste clubs van de wereld is. Ze spelen intelligent voetbal en het draait er niet alleen maar om verdedigen, je weet wat ze zeggen over Italië", glimlacht hij. "Er wordt daar goed verdedigd en ik denk dat hij er veel kan leren, het was een goede stap voor hem."