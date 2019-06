De Jong met excuses naar Turpin: "Ik ben misschien vervelend geweest"

Frenkie de Jong maakte donderdagavond indruk in de Nations League.

De aankoop van werd bij het duel tussen Nederland en Engeland verkozen tot Man of the Match. De Jong haalde het einde van de wedstrijd echter niet, want in de verlenging kreeg hij kramp. Volgens de speler zelf was dat te wijten aan een gebrek aan wedstrijdritme.

Met 59 wedstrijden in de benen meldde De Jong zich bij het . Na de behaalde landstitel met , speelde hij geen wedstrijd meer en dat merkte hij tegen het einde van de wedstrijd. "Ik kreeg kramp in de tweede helft van de verlenging. We hebben drie weken geen wedstrijd gespeeld. Dan moet je er weer even inkomen. Ik moet nog even wat fitter worden", zegt De Jong tegenover VTBL .



"Vooral in het begin waren wij zoekende, maar zij ook. In de tweede helft hadden wij wel iets de overhand en zijn we de terechte winnaar, denk ik", kijkt De Jong terug op het duel in gesprek met Veronica Inside . De Ajacied is blij dat Oranje in de finale van de staat en hij hoopt Portugal zondagavond te verslaan. "Het is geen WK of EK, maar het zou toch heel leuk zijn om met Nederland een prijs te winnen."



Na afloop van het duel meldde De Jong zich nog even bij de Franse scheidsrechter Clément Turpin, die hij het afgelopen seizoen met Ajax tegen Dynamo Kiev, en tegenkwam in de . De Jong bood zijn excuses aan bij de arbiter. "Ik zei dat ik misschien vervelend was geweest met protesteren", verklaart De Jong. "Ik denk dat hij af en toe wat meer voor ons had kunnen fluiten."