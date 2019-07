De Jong maakt indruk bij Barcelona: "Geen enkele speler kan dat"

Frenkie de Jong heeft al de nodige indruk gemaakt in zijn eerste dagen als speler van Barcelona.

De deze zomer van overgekomen middenvelder trainde afgelopen maandag voor het eerst mee met de Spaanse grootmacht en is met open armen ontvangen door zijn nieuwe ploeggenoten, zo schrijft Sport. Volgens de Catalaanse sportkrant is de trainersstaf van nu al onder de indruk van de 22-jarige De Jong.

Verslaggever Lluís Miguelsanz schrijft woensdag over de eerste trainingsdagen van de Oranje-international bij Barcelona. "Antoine Griezmann is erg goed, maar dat wisten we al. Het is vooral Frenkie de Jong die zeer grote indruk maakt. Tijdens de eerste twee trainingen heb je zijn ongelofelijke kwaliteit reeds kunnen zien. Hij heeft echt indruk op ons gemaakt", citeert Miguelsanz 'iemand die op het trainingsveld van Barcelona nauw samenwerkt met De Jong'.



De Jong heeft niet lang nodig gehad om de trainersstaf te overtuigen van zijn kwaliteiten en komt volgens Miguelsanz direct in aanmerking voor een basisplaats bij Barcelona. "Barcelona heeft De Jong voor een periode van twee jaar elke week gevolgd. Ze kenden hem goed. De club kwam al snel tot de conclusie dat het een speler was waarvoor ze alles moesten geven", vervolgt Miguelsanz. Barcelona bereikte in januari al een akkoord met Ajax over een overgang van De Jong naar het Camp Nou. De transfersom voor de middenvelder kan oplopen tot maximaal 86 miljoen euro, maar dat heeft Barcelona naar verluidt maar al te graag over voor de middenvelder.



"Hij is anders dan alle andere spelers op de markt. Om die reden heeft Barcelona een uitzondering gemaakt: het heeft zijn bod op De Jong op het laatste moment verhoogd", vervolgt Miguelsanz, die benadrukt dat Barcelona ook gecharmeerd was van de kwaliteiten van De Jongs voormalig ploeggenoot Matthijs de Ligt. "Barcelona gelooft echter dat diens transferwaarde lager hoort te zijn dan die van De Jong, vanwege zijn positie als verdediger en vanwege zijn potentieel. De tijd zal het ons vertellen, maar wat overduidelijk is, is dat de club nog steeds verbaasd is door de technische kwaliteiten van De Jong, ondanks dat men al veel over hem wist."



De Jong verbaast naar verluidt vooral met het gemak en de snelheid waarmee hij de bal voortbeweegt. "Hij controleert en passt de bal op een snelheid waarmee geen enkele speler van de huidige selectie van Barcelona dat kan. Zelfs Arthur niet, een speler die misschien nog wel het meeste wegheeft van De Jong", gaat Miguelsanz verder. "De Jong speelt met aangeboren talent, hij plaatst de bal zó scherp. Het lijdt geen twijfel dat hij de sleutel gaat zijn bij het bepalen van het ritme van van aanvalsspel van Barcelona, iets wat ze de afgelopen jaren hebben gemist. Technische rapporten tonen aan dat hij technisch bijna perfect is. Hij wist vorig seizoen zowel in de als in de Nederlandse competitie meer dan negentig procent van zijn passes te completeren. Hij doet bijna alles goed, houdt dingen simpel, faciliteert het spel en maakt zijn teamgenoten beter."



De vraag is nu op welke manier De Jong gebruikt gaat worden door trainer Ernesto Valverde. "Barcelona zal gespecificeerd bepaalde aspecten van zijn spel proberen te verbeteren, zodat hij zich eenvoudiger kan aanpassen aan de club en de Spaanse competitie. De grote uitdaging ligt hem in het fysieke gedeelte van zijn spel. Daarnaast wil men de oneffenheden in verdedigend opzicht uit zijn spel halen, maar dat is niet iets dat de trainers van Barcelona zorgen baart, omdat hij snel leert. Het lijdt vervolgens geen enkele twijfel dat Valverde hem komend seizoen gaat gebruiken als halfspeler, of het nu als linkshalf is of als rechtshalf. Barcelona gelooft dat hij zich op die positie het meest op zijn gemak voelt en het best zijn teamgenoten kan leren kennen. Maar men gelooft ook dat hij in de toekomst meer verantwoordelijkheid op zich kan nemen. Al met al is hij op de trainingen vooralsnog spectaculair", besluit Miguelsanz.