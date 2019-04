De Jong liet Tottenham links liggen: "Ik was nog niet klaar bij Ajax"

Frenkie de Jong vertrekt komende zomer naar Barcelona, maar had ook zomaar de overstap naar Tottenham Hotspur kunnen maken.

De Engelse topclub klopte vorig jaar aan in de Johan Cruijff ArenA, maar de middenvelder besloot na lang wikken en wegen toch in Amsterdam actief te blijven, terwijl ook en Paris Saint-Germain interesse toonden.



Inmiddels is bekend dat De Jong na dit seizoen achter zich laat voor . Een transfer naar the Spurs zag de 21-jarige middenvelder vorige zomer niet zitten. "Het was niet het juiste moment", vertelt De Jong in het FourFourTwo Magazine . "Ik was nog niet klaar bij Ajax en had nog niet eens een volledig seizoen op mijn eigen positie gespeeld. Daarnaast was ik in die periode geblesseerd. Ik voelde dat ik nog een jaar bij Ajax moest blijven."



Toch legde de Oranje-international het aanbod van Tottenham niet zomaar naast zich neer. "Ik heb lang over hun aanbieding nagedacht. Ik zie Tottenham als een stabiele club en ze worden alleen maar beter. Jonge spelers krijgen er de kans en volgens mij is Mauricio Pochettino een manager die jonge spelers beter maakt. Ik houd van de manier waarop ze voetballen en denk dat ik goed in het team zou passen", laat De Jong weten over de huidige nummer vier van de Premier League.



Tottenham werd echter afgetroefd door Barcelona dat De Jong voor minimaal 75 miljoen euro overneemt van Ajax. "Ik heb altijd voor Barcelona willen spelen", oppert De Jong over zijn transfer. "Het geld dat ze voor me wilden betalen liet me zien hoe serieus de interesse was. Ik voelde dat ik deze kans moest pakken, omdat die misschien maar een keer zou komen. Natuurlijk betekent dit niet dat ik meteen zal spelen, maar alles aan Barcelona is mooi. Ik zal alles doen om daar te slagen."