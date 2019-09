De Jong krijgt vier dagen na duel in Santiago Bernabéu pijnlijke mededeling

Voor het eerst dit seizoen heeft Luuk de Jong geen basisplaats in een competitieduel van Sevilla.

De aanvaller begint donderdagavond op de bank in het uitduel met , zo maakt de club bekend. Munir El Haddadi is de enige centrumspits in het elftal van trainer Julen Lopetegui. De wedstrijd tegen Eibar begint om 19.00 uur.

De Jong deed zondag nog negentig minuten mee in de verloren thuiswedstrijd tegen (0-1). Hij kreeg drie kopkansen, maar wist het verschil niet te maken. De Spaanse media reageerden overwegend positief op zijn optreden, maar Marca concludeerde wel dat 'de bal niet bij hem terecht komt, of hij leest het spel niet goed en weet niet hoe hij in dit systeem kan scoren'.

Wellicht is Lopetegui het daarmee eens. Op papier lijkt hij immers niet meer te kiezen voor een 4-3-3-formatie, maar voor een 4-2-3-1-variant met El Haddadi als centrumspits. De aanvaller stond dit seizoen eenmaal samen met De Jong in de basis, toen hij als rechtsbuiten fungeerde tegen (1-1). Bovendien deed El Haddadi vorige week donderdag de hele wedstrijd mee tegen Qarabag FK in de . Met een doelpunt droeg hij toen bij aan de 0-3 zege.

De Jong is niet de enige speler die zijn basisplaats is kwijtgeraakt ten opzichte van het duel met Real Madrid. Sergio Reguilón bezette in het Santiago Bernabéu de rechtsbackpositie, maar dat wordt nu gedaan door Jesús Navas. Voorin krijgt Óliver Torres de voorkeur boven Lucas Vázquez. Zowel Reguilón als Vázquez neemt tegen Eibar niet eens plaats op de bank, wat overigens wel geldt voor Nemanja Gudelj. Lopetegui heeft een volledig fitte selectie tot zijn beschikking en moest dus moeilijke keuzes maken.

Opstelling : Vaclik; Navas, Diego Carlos, Carriço, Escudero; Fernando, Jordan, Banega; Ocampos, Óliver; Munir.

Wisselspelers: Bono, Pozo, Koundé, Gudelj, Rony Lopes, Chicharito, De Jong.