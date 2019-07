De Jong krijgt bij Sevilla gezelschap van Ocampos

Lucas Ocampos zet zijn loopbaan voort bij Sevilla.

De 24-jarige aanvaller komt over van en heeft een contract voor vijf seizoenen getekend, zo meldt de club uit Andalusië woensdagavond via de officiële kanalen. Ocampos is na onder anderen Luuk de Jong alweer de zesde zomeraanwinst van .

Met de transfer van Ocampos is naar verluidt ongeveer vijftien miljoen euro gemoeid. De voormalig Argentijns jeugdinternational had nog een contract tot medio volgend jaar bij Marseille, maar maakt dus per direct de overstap naar Sevilla. Hij is na Jules Koundé, Diego Carlos, Munas Dabbur, Joan Jordán en De Jong de zesde zomeraanwinst van Sevilla, dat deze transferperiode al meer dan 100 miljoen euro uitgegeven heeft.



Ocampos stond sinds februari 2015 onder contract bij Olympqiue Marseille, dat hem destijds voor zevenenhalf miljoen euro had overgenomen van . Hij werd later op huurbasis ondergebracht bij Genoa en . Ocampos speelde uiteindelijk 132 officiële wedstrijden voor Marseille, waarin hij goed was voor 27 doelpunten en 13 assists. Prijzen won hij niet met de Franse club.