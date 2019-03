De Jong kreeg hulp van topatleet: "Die hebben me zeker geholpen"

Frenkie de Jong maakt zich geen zorgen over zijn fitheid. De middenvelder is met Ajax nog op drie fronten actief.

De Amsterdammers hebben daardoor nog veel belangrijke wedstrijden te spelen. "Met de frisheid zit het goed", benadrukt de Oranje-international in aanloop naar de EK-kwalificatieduels met Wit-Rusland en Duitsland.



"Ik kan twee wedstrijden spelen in vier dagen. Dat is wel te hopen, anders moet ik harder trainen. Als de trainer het wil, kan ik spelen", vervolgt De Jong op de persconferentie, geciteerd door onder meer het Algemeen Dagblad en Voetbal International. "Er zijn genoeg specialisten die weten hoe het moet. Ik ben nog jong, ik moet ondervinden hoe dit werkt."



"Maar ik zie dit niet als een probleem. Vorig jaar had ik minder wedstrijden, maar toen was ik ook geblesseerd. Nu spelen we meer wedstrijden, vaak een dubbel programma. Maar ik hoop dat dit vaker zal voorkomen in mijn loopbaan, dus ik moet er wel aan wennen", aldus De Jong, die in het voorseizoen extra trainingen afwerkte met oud-atleet Gregory Sedoc. "Die hebben me zeker geholpen. Ik voel me daar nog steeds goed bij, maar of het zich nu nog uitbetaalt, weet ik niet."



De Jong maakt komende zomer een transfer naar . De middenvelder van het heeft de overstap met bondscoach Ronald Koeman besproken. "Ik heb zeker dingen gevraagd aan de bondscoach. Hoe het daar was, het leven en bij de club. Het is altijd prettig dat soort dingen vast te weten. We hebben het er regelmatig over gehad, ook voor de transfer. Ik was zeker benieuwd naar wat de trainer te zeggen had."



Koeman is op de persconferentie blij dat De Jong zich goed kan verwoorden. De trainer vindt het opvallend dat de middenvelder zo rustig blijft onder alle verhalen. "Ik geloof niet dat ik, toen ik 21 jaar was, zo verstandig sprak. Ik heb het later moeten leren. In alles wat hij doet, zie ik een glimlach op zijn gezicht. Dat is mooi, zo zou je iedereen willen zien."