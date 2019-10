De Jong komt met opvallende complimenten na doorslaggevende rol

Luuk de Jong vertolkte donderdagavond een hoofdrol voor het Nederlands elftal in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland (3-1 zege).

De spits werd twaalf minuten voor tijd ingebracht bij een 0-1 achterstand en werkte uiteindelijk in de 91ste minuut de 2-1 tegen de touwen. Memphis Depay had daarvoor voor de gelijkmaker gezorgd en bepaalde in extremis nog de eindstand. De Jong is blij dat hij met zijn doelpunt van waarde kon zijn voor Oranje.

De aanvaller wist dit seizoen in zeven officiële wedstrijden voor nog niet te scoren, maar behield desondanks als stormram het vertrouwen van bondscoach Ronald Koeman. "Ik weet wat mijn rol is. Ik geef alles voor het team als ik er in kom. Dat doe ik elke keer, nu ook", reageert De Jong afloop voor de camera van de NOS.

Het doelpunt van De Jong kwam tot stand met enig fortuin, beseft hij zelf ook. "De bal werd voorgezet en ik zag dat hij bij de eerste paal kwam. Ik loerde erop dat de bal zou doorschieten naar de tweede paal en liep vast door. Via Donyell Malen en een verdediger vloog de bal richting de tweede paal. Ik dacht dat ik er niet meer bij zou kunnen, maar gelukkig kon ik de bal nog net aantikken", analyseert De Jong.

"Ik dacht dat de bal over het doel heen zou gaan, maar toen zag ik dat de bal net voor de lat langs viel. Toen kon ik hem binnentikken. Dat was wel lekker", glimlacht hij. De Jong hoopt dat zijn doelpunt voor Oranje voor hem persoonlijk de opmaat tot meer is en dat hij zijn doelpuntendroogte voor Sevilla spoedig kan beëindigen. "Je weet hoe het werkt in de voetballerij... Natuurlijk baal ik er van als het een tijdje niet lukt. Het is heerlijk als het dan nu wel lukt, maar het liefst maak ik hem elke week bij mijn club."

De Jong is ook opvallend complimenteus over de Noord-Ierse opponent van vanavond. "Complimenten aan Noord-Ierland, want die houden de pot goed dicht. Ze vechten voor iedere meter. Ze raakten in de tweede helft vermoeid, maar maakten toch die goal. Dan zit er maar één ding op en dat is proberen terug te komen. Dat hebben we gelukkig gedaan."