De Jong: "Inmiddels kost een 17-jarig talent daar minimaal 30 miljoen euro"

Noni Madueke dient zich aan bij PSV. Het talent maakte in de eerste seizoenshelft al veel indruk bij Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie.

Afgelopen zondag maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht, als invaller tegen (1-1). De 17-jarige buitenspeler verkoos in 2018 een kans bij boven een contract bij , terwijl ook een poging waagde om hem in te lijven. Nu talenten uit Zuid-Amerika te duur worden, kiest PSV ervoor om op een andere manier talenten naar Eindhoven te halen. "De markt verandert heel snel", laat technisch manager John de Jong weten.

De afgelopen jaren verlieten tientallen toptalenten de jeugdopleidingen in de voor een kans in Engeland. Slechts een paar spelers schopten het tot het eerste elftal. Madueke zag dat het moeilijk zou zijn om door te breken bij Tottenham en dus koos hij voor een kans bij PSV. "Iedereen ziet de kansen die onze talenten hier krijgen", zegt De Jong in De Telegraaf.

"Noni krijgt de kans, zoals recent Ihattaren, Cody Gakpo en Michal Sadilek die ook kregen. Wat mij betreft is persoonlijke ontwikkeling als groot talent op deze leeftijd altijd meer waard, dan wat je op korte termijn kunt verdienen."

"Begin deze eeuw kon je Braziliaanse talenten nog relatief makkelijk binnenhalen, inmiddels kost een zeventienjarig talent daar minimaal dertig miljoen euro", aldus De Jong. "Daar moeten wij op inspringen, zoals we dat met Noni hebben proberen te doen. Hij zag PSV als een goede opleidingsclub, waar hij de kans kon krijgen. In dat traject zitten we. Wij zien toekomst in hem."

Zaakwaarnemer Johan Hansma was nauw betrokken bij de overstap van Madueke naar PSV. Hij vertelt dat het talent al snel zag dat het niet makkelijk zou worden om door te breken in de top van Engeland. " Onder-19 won de Youth League met ontzettend grote talenten. De situatie is daar mede door een transferban tot aan deze window iets veranderd, maar om vanuit zo'n elftal in Chelsea 1 te komen, is normaal gesproken bijna niet te doen."

"Noni had er weinig behoefte aan om via Tottenham te worden uitgeleend aan bijvoorbeeld een club in de League One en verder. Of in een 'verplicht' League Cup-duel mee te doen."

Volgens Hansma, voormalig technisch manager van sc , hebben Madueke en zijn familie bewust voor Nederland gekozen. "Als Noni een succes wordt en er daardoor meer spelers op deze manier hun weg naar de Premier League willen bewandelen, dan ontstaat er een win-winsituatie", zegt Hansma, die aangeeft dat Madueke het sportieve plan boven het financiële plaatje heeft verkozen.

"Een Engels jeugdinternational, nog zonder contract, die dan eindelijk zijn eerste profcontract kan tekenen bij een topclub in Engeland, die tekent normaal gesproken áltijd dat contract. Noni is denk ik de eerste die dat niet heeft gedaan."