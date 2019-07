De Jong in voetsporen Xavi en Iniesta: "Dat kunnen maar weinig spelers"

Barcelona nam Frenkie de Jong deze zomer voor minimaal 75 miljoen euro over van Ajax.

Door deze transfersom zijn de verwachtingen hooggespannen bij de Catalaanse grootmacht. Onder meer Frank de Boer en Phillip Cocu, met een verleden als speler in het Camp Nou, praten op de website van over de miljoenenaankoop uit Nederland, die een vijfjarig contract ondertekende.

De Boer, die als trainer van vier landstitels veroverde, is onder de indruk van de volwassenheid die De Jong tentoonspreidt op het middenveld. "Frenkie durft risico's in zijn spel te leggen omdat hij altijd weet wat er om hem heen gebeurt. Als hij de bal ontvangt kijkt Frenkie gelijk naar welke ploeggenoten er kunnen worden aangespeeld. Dat kunnen maar weinig spelers, Sergio Busquets, Xavi en Andrés Iniesta bijvoorbeeld. Dat betekent dat De Jong een heel bijzondere voetballer kan gaan worden."



"Een jongen die nooit bang is om de bal te vragen en er dan dingen mee doet die zelden vertoont zijn", zo omschrijft Ronald de Boer de middenvelder van Barcelona. "Hij ziet het spelletje als geen ander en kan daarnaast geweldig temporiseren. Frenkie is ontzettend onvoorspelbaar. Ik weet nog dat hij als jeugdspeler van Ajax samenspeelde met Abdelhak Nouri, Matthijs de Ligt en Donny van de Beek. Er waren mensen die liever dat elftal aan het werk zagen dan het eerste elftal van Ajax!"



Cocu, thans manager van Derby County, wilde De Jong naar Eindhoven halen in zijn tijd als trainer van . "We hadden hem destijds bijna binnen, maar hij koos uiteindelijk toch voor Amsterdam", blikt de oud-middenvelder terug. "Het is ontzettend moeilijk om te wedijveren met een dergelijke speler. Hij staat altijd op de juiste plek en ziet werkelijk alles. Frenkie is ook in staat om het tempo te bepalen, met drang naar voren of juist in verdedigend opzicht. Hij is bijzonder compleet en past zeker in de speelwijze van Barcelona."



Richard Witschge, assistent-trainer van Ajax, zag afgelopen seizoen een uitblinkende De Jong aan het werk. "Ik kan mij geen wedstrijd herinneren waarin Frenkie een onvoldoende haalde. Daarnaast is die lach nooit van zijn gezicht verdwenen. Frenkie is echter sterker dan dat hij eruitziet. Hij wint menig een-tegen-een duel en is enorm verbeterd in het verdedigende aspect." Alfred Schreuder, voormalig assistent-trainer van Ajax en tegenwoordig werkzaam bij TSG 1899 , heeft eveneens een lofzang op De Jong in petto. "Hij kan overal spelen, omdat hij in een geweldige conditie verkeert en echt een liefhebber is. Hij bezit een enorme drive om zichzelf constant te verbeteren."