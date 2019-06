De Jong: "Ik maak daar geen dolletjes over, dat zou respectloos zijn"

Frenkie de Jong gaat er vanuit dat hij komend seizoen bij Barcelona gewoon gaat samenwerken met Ernesto Valverde.

De laatste tijd wordt er druk gespeculeerd over de toekomst van de hoofdtrainer in . Na de 1-2 nederlaag in de finale van de tegen moet Valverde volgens berichten in de Spaanse media vrezen voor zijn baan. Frenkie de Jong, die komende zomer naar Catalonië verkast, reageert voorzichtig.



"Hij staat onder druk door de media, maar je weet niet hoe het binnen de club is. Het is afwachten, ik zie wel wie de trainer is. Ik heb nog geen contact met Valverde zelf gehad, volgens mij is hij een goede trainer. Hij heeft vorig jaar de dubbel gewonnen en dit seizoen is hij kampioen geworden, dus hij zal best wel wat kunnen", geeft De Jong te kennen in gesprek met Veronica Inside . Ronald Koeman werd de afgelopen tijd meer dan eens genoemd als opvolger van Valverde en de bondscoach van Oranje sloot een overstap naar Barcelona niet uit.



Koeman beëindigt speculaties over Barça: "Niet het goede moment"



"Ik heb daar geen dolletjes over gemaakt, dat zou ook respectloos zijn richting Valverde. Hij zit er nog en volgens mij is er niet zoveel aan de hand als iedereen zegt, dus ik ga er ook niet over speculeren", reageert de middenvelder op de speculaties over Koeman en Barcelona. Hij krijgt vervolgens de vraag of hij het liefst bij Oranje of bij Barcelona met Koeman samenwerkt. "Dan zou ik nu zeggen Koeman bij Oranje, want daar zit hij op het moment."



"Er is helemaal geen aanleiding om wat te zeggen over Koeman en Barcelona, want de trainer zit er gewoon nog en heeft het hartstikke goed gedaan", vervolgt De Jong, die zich naar eigen zeggen zeker niet onomstreden voelt bij Oranje. "Je moet je nooit onomstreden voelen, want er kan zomaar iemand komen of je kan uit vorm raken. Je kan in het voetbal nooit zeggen dat je zeker bent van een basisplaats."