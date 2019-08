De Jong: "Ik had het niet verwacht, want ik verdiende het niet"

Frenkie de Jong vindt niet dat hij het verdiende om verkozen te worden tot man van de wedstrijd in het duel om de Trofeu Joan Gamper.

De middenvelder van deed in de eerste helft mee tegen (2-1) en werd door de supporters beloond met de eretitel. De Jong liep met zijn bokaal door het stadion, maar leek zich niet helemaal op zijn gemak te voelen.

De Jong, die deze zomer voor minimaal 75 miljoen euro overkwam van , maakte tegen Arsenal zijn debuut in de basis. In het Camp Nou vormde de Oranje-international een middenveld met Riqui Puig en Ivan Rakitic en zette hij enkele aanvallen op, maar speelde geen enorm belangrijke rol.

Na 45 minuten werd hij gewisseld voor Sergio Busquets. De keuze voor De Jong leidde tot gemengde reacties in Spanje; Pierre-Emerick Aubameyang en Luis Suárez maakten immers prachtige doelpunten.

"Ik had het niet verwacht, want ik verdiende het niet", geeft De Jong na afloop toe in de Spaanse pers. "Ik vond niet dat ik goed speelde. Ik kan beter. Het was niet mijn beste wedstrijd. We kunnen als ploeg nog beter omgaan met de bal."

Van aanpassingsproblemen lijkt echter weinig sprake bij De Jong, die bekend is met de speelstijl van zijn ploeg. "De filosofie en speelwijze van Ajax en Barcelona zijn hetzelfde. We willen de bal hebben en goed spelen. Beide clubs houden van het voetbal. Maar we moeten het wel beter gaan doen."

De middenvelder maakte zijn debuut in het Camp Nou. De Jong speelde eerder al twee oefenduels voor Barcelona: in Japan deed hij in de tweede helt mee tegen (1-2 nederlaag) en Vissel Kobe (2-0 zege).

"Ik kende het stadion nog van mijn presentatie, maar het was indrukwekkend om hier te spelen."