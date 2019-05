De Jong: "Het zou fantastisch zijn om een klik met hem te hebben"

Frenkie de Jong speelde woensdag tegen De Graafschap zijn voorlopig laatste wedstrijd voor Ajax. De 22-jarige middenvelder vertrekt naar Barcelona.

De Jong heeft het naar zijn zin gehad bij , maar kijkt ook enorm uit naar zijn avontuur in Spanje.



"Ik heb geen spijt, maar het is wel jammer", vertelt de middenvelder na afloop van de gewonnen kampioenswedstrijd tegen voor de camera van FOX Sports over zijn vertrek. "Ik denk dat we dit jaar voor Nederlandse begrippen een uniek team hebben. We hebben veel plezier gehad en mooie momenten meegemaakt. Dat ga je natuurlijk wel missen."



Ajax won dit seizoen naast de landstitel ook de TOTO , terwijl de Amsterdammers in de de halve finales haalden. "Het grootste plezier zit hem erin dat we heel veel goede voetballers bij elkaar hebben. Dan is het gewoon lekker voetballen en ik denk dat het ook past bij onze manier van spelen. Daar geniet je het meest van", legt De Jong uit.



De Oranje-international kwam uiteindelijk tot 57 wedstrijden op het hoogste niveau in Nederland. "Ik ga de wel missen. Het was een hartstikke leuke tijd. Niet heel lang, maar wel leuk", vervolgt De Jong, die uitkijkt naar zijn nieuwe avontuur bij . Hij erkent met name benieuwd te zijn naar de samenwerking met Lionel Messi. "Het zou fantastisch zijn om een klik met hem te hebben. Ik moet gewoon veel ballen naar hem spelen", besluit hij met een knipoog.