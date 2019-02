De Jong: "Het was respectloos en dat motiveerde ons extra"

Frenkie de Jong verzekert dat de actie van enkele supporters van ADO Den Haag in Amsterdam vorige week alleen maar motiverend werkte voor Ajax.

Enkele momumenten in Amsterdam, waaronder de Dokwerker, werden door fans van ADO met onder meer antisemitische leuzen met groen-gele verf beklad. Het team van trainer Erik ten Hag vertrok zondagmiddag met een 1-5 zege uit de Hofstad.



"We hebben het er onderling over gehad en misschien dat dit soort dingen ons wel helpt. Het was respectloos en dat motiveerde ons extra", vertelt de middenvelder van Ajax maandag in gesprek met De Telegraaf . De Dokwerker is een standbeeld op het Jonas Daniël Meijerplein dat de Februaristaking herdenkt. De politie noemde de bekladding van De Dokwerker 'heel ongepast' en gaat kijken of de daders met behulp van camerabeelden kunnen worden opgespoord.



De Februaristaking, die bekendstaat als het grootste openbare protest in Europa tegen de jodenvervolging door de nazi's, wordt maandag op deze plek herdacht. Op Instagram werden foto's geplaatst van het beeld en meerdere bekladdingen in de hoofdstad met de tekst: 'Tot zondag joe'. Op foto's en filmpjes was verder te zien dat er op een muur JHK was geschreven, wat in voetbalkringen verwijst naar Joden Hebben Kanker. Ook waren bekladdingen als 070 en FCDH op onder meer een café in Betondorp, verkeersborden en diverse muren te zien.



"We hadden voor ADO het voornemen om niet alleen te winnen, maar ook een grote uitslag neer te zetten", vervolgt De Jong. "We gaan vaak wat rustiger aan doen na een voorsprong, maar dan kan een tegenstander terugkomen. We wilden doelpunten maken, want als het aan het einde van het seizoen op het doelsaldo aankomt, moeten we aan de goede kant van de score zitten." Ondanks dat is De Jong alsnog kritisch. "Wie zonder de wedstrijd te hebben bekeken op Teletekst 1-5 ziet staan, denkt dat we een makkelijke middag hebben gehad. Maar het was zeker niet makkelijk. De organisatie stond niet goed."