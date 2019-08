De Jong herkent Barça-DNA: "Het lijkt op wat we deden bij Ajax"

Frenkie de Jong in een uitgebreid interview met La Vanguardia terug op zijn eerste periode in Barcelona.

"Ik voel me ontzettend goed. Het team, de club en de mensen van hebben allemaal voor een fantastisch welkom gezorgd. Het niveau op de trainingen is goed en mijn ploeggenoten zijn vriendelijk. Tot dusver gaat het goed", aldus De Jong, die vrijdagavond tegen Athletic Club (uit) zijn debuut kan maken in LaLiga.

De transfer van De Jong werd in januari al afgerond, waardoor hij deze zomer aan de start van de voorbereiding kon aansluiten bij het team van Ernesto Valverde. De afgelopen weken maakte hij een uitstekende indruk bij zijn nieuwe club. In Spanje is men vooral onder de indruk van het feit dat De Jong de lat hoog legt voor zichzelf. "Ik ben nog jong en er is nog veel ruimte voor verbetering", vertelt hij. "Mijn lange pass, bijvoorbeeld. Ik moet ook het aantal beslissende passes verhogen en vaker scoren, ook al is dat het niet het belangrijkste in mijn spel. Maar daarnaast zijn er nog genoeg andere dingen om te verbeteren."

De concurrentie op het middenveld van Barcelona is gigantisch, maar het lijkt erop dat hij vrijdagavond in Bilbao start als verdedigende middenvelder. Zijn rol bij Barça zal anders zijn dan bij . "Bij Ajax had ik veel ruimte om te bewegen, met name in de opbouw. Bij Barcelona is het iets anders, maar dat is normaal want ieder team heeft een andere manier van spelen. Het is aan mij om me zo goed mogelijk aan te passen en erachter te komen wat mijn rol precies is in het team. Maar het zal zeker anders zijn dan bij Ajax."

Lees beneden verder

De Oranje-international sprak in de voorbereiding regelmatig met Valverde over het spel van Barcelona. "We hebben de tactiek en specifieke opdrachten die hij voor mij heeft doorgenomen. Hij heeft me verteld wat hij van me verwacht als middenvelder. Maar hij gaat me niet vertellen waar en wanneer ik moet passen. Hij heeft de basis uitgelegd", vertelt De Jong, die aangeeft een goede klik te hebben met zijn ploeggenoten. "Ze helpen me veel. Ik heb de taal nog niet helemaal onder de knie, dus dat is soms nog lastig. Maar de klik is er en de sfeer in de kleedkamer is goed, dus dat is een goede start. Als ik de taal snel leer, dan zal dat beter voor me zijn."

Valverde speelde in de voorbereiding met verschillende samenstellingen op het middenveld. De Jong speelde als controlerende middenvelder en linkshalf, en maakte telkens een goede indruk. Door de aanwezigheid van Sergio Busquets, Sergi Roberto, Carles Aleñá, Riqui Puig, Arturo Vidal, Arthur en Ivan Rakitic is de concurrentie groot. "Daar ben ik niet bang voor", stelt De Jong. "Dat is normaal als je bij Barcelona tekent. Ik wist dat vooraf en als ik daar bang voor was geweest, dan had ik niet getekend. We hebben veel spelers van hoog niveau en er kunnen er maar drie spelers. Ik moet er voor zorgen dat ik steeds bij die spelers hoor."

"Ik denk dat ik een goede klik heb met de spelers", aldus de middenvelder. "Ik herken het zogenoemde Barça-DNA, want het lijkt sterk op wat we deden bij Ajax. Ik vind dat een mooie stijl. Ik hoop dat we het iedere wedstrijd aan de fans kunnen laten zien. We willen uitendelijk prijzen winnen, maa als je bij Barça of Ajax speelt dan moet het ook op een mooie manier, op de manier van Johan Cruijff, want dat hoort bij de club."