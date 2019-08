De Jong hekelt tendens: "Ja, dat lees ik nu ook, lekker kortzichtig"

Luuk de Jong ruilde PSV deze zomer na vijf seizoenen in voor een dienstverband bij Sevilla.

De 28-jarige spits werd tijdens zijn verblijf in Eindhoven meerdere keren gelinkt aan een vertrek bij , maar het kwam telkens niet tot een transfer. Deze zomer sloeg wel toe, maar De Jong erkent in gesprek met de Volkskrant dat veel clubs hem wilden inlijven.

"Het heeft lang in mijn hoofd gezeten om nog vijf, zes jaar bij PSV te spelen en daar af te sluiten. Er was interesse uit China, Rusland en Mexico, maar ik twijfelde of ik daar echt gelukkiger zou worden", aldus de aanvaller.

"Het is financieel aantrekkelijk, maar je raakt uit beeld in Europa, bij Oranje. Toen kwam Sevilla en was de keuze makkelijk", stelt De Jong, die helemaal was overtuigd na een gesprek met Julen Lopetegui.

De aanvaller vertelt dat de trainer een 'rake analyse' van hem had gemaakt. Lopetegui ziet De Jong onder meer als een echte doelpuntenmaker, maar ook als teamspeler die 'altijd keihard werkt'.

De achttienvoudig Oranje-international weet dat PSV momenteel in sportief opzicht een slechte fase beleeft. De aanvaller vindt het opvallend dat nu de conclusie wordt getrokken dat PSV Luuk de Jong mist.

"Ja, dat lees ik nu ook. Lekker kortzichtig. Ik ben niet de enige die is vertrokken. PSV heeft nog steeds veel kwaliteit, veel snelheid en talent", meent de aanwinst van Sevilla.

Lees beneden verder

"Het zat er best in dat ze die wedstrijd tegen Basel over de streep zouden trekken en dan draait de opinie zo weer", doelt De Jong op de uitschakeling in de voorronde van de . De Jong hoopt dat PSV er snel bovenop komt.

"Ik zou PSV nooit te snel afschrijven", aldus de spits, die ook wijst naar de klasse van de technische staf, die 'superveel aandacht voor de details, het team en het individu' heeft.

De Jong ziet PSV 'zo weer' een sterke serie neerzetten, net als vorig seizoen. "Ook zonder mij. Het is grappig dat mijn rol nu ineens heel groot wordt gemaakt. Maar ik verbaas me wat dat betreft nergens meer over."