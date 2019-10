De Jong geniet in Barcelona: "Dan doe ik gewoon een petje op"

Frenkie de Jong is een vaste waarde bij Barcelona. De middenvelder wordt vaak overladen met complimenten, al vindt hijzelf dat het nog niet top gaat.

"Wel steeds beter. We zijn nog niet op het niveau waar we moeten zijn bij ." Dat aan het begin van het kalenderjaar al vaststond dat De Jong in de zomermaanden van naar Barcelona zou gaan, was voor de Oranje-international een meevaller.

"Veel dingen waren al geregeld toen ik begon, ik had al een beetje de taal geleerd, heb een rustige vakantie gehad. Maar natuurlijk is er ook veel nieuw als je zo'n transfer maakt", vertelt De Jong donderdag in gesprek met het Algemeen Dagblad. De ex-Ajacied is heel blij dat hij meteen zoveel speelt bij Barcelona, al was zijn rol in eerste instantie een andere: linkshalf, iets aanvallender. "Dan kom je vaak pas in een latere fase aan de bal. Niet erg, of per se slechter, maar je invloed op het spel is daardoor wel anders."

"Bovendien speelde ik zelf óók gewoon wat te vlak. De laatste weken gaat het steeds iets beter, ook met het team. Dat mocht ook wel." Van een 'leerproces' wil De Jong niet spreken. "Want het is niet zo dat ik dingen opeens heel anders doe. Je speelt met andere spelers, komt vaker in bepaalde situaties, daardoor word je vanzelf beter. En natuurlijk leer je daarvan, maar dat lijkt me logisch. Het is niet zo dat ik dingen opeens opnieuw heb uitgevonden.'"

Voor De Jong is de taal nog de grootste aanpassing, afgezien van kleine dingen zoals later eten. "Bij Barcelona is alles groter, dat klopt, er is vanuit de hele wereld aandacht. Dat merk je wel als je ergens aankomt op het vliegveld", geeft de middenvelder als voorbeeld. "Staan er meteen duizenden mensen te wachten. Maar ik kan nog wel gewoon de stad in, hoor. Doe ik gewoon een petje op."

"Nog steeds moet ik dan af en toe op de foto, maar ach, dat hoort erbij. Het is niet zo dat ik geen leven meer heb."