De Jong gaat doelpunt opeisen: "Anders had ik hem wel gefeliciteerd"

Luuk de Jong hoort op 28 en niet op 27 doelpunten te staan in de Eredivisie. Althans, dat vindt de aanvaller zelf.

De tweede treffer in de uitwedstrijd tegen (0-3) kwam donderdag op naam van Michal Sadílek, maar De Jong raakte de bal naar eigen zeggen lichtjes met zijn hoofd.



"Ik moet het nog even tegen de scheidsrechter zeggen. Ik raakte de bal honderd procent", vertelde De Jong na afloop, in gesprek met FOX Sports. "Hoezo zou de keeper anders de bal missen achter mij? Daaraan kun je het ook zien. Anders zou hij gewoon de bal wegboksen. Anders was ik wel naar Sadilek toegelopen en had ik hem gefeliciteerd."



"Zo ben ik ook", benadrukte De Jong. Ook Mark van Bommel, die na de wedstrijd de beelden terugkeek, was overtuigd. "Hij raakt de bal. Je ziet het gelijk. Hij raakt de bal heel licht", verzekerde de oefenmeester in gesprek met de NOS. De televisiezender meldt dat Dennis Higler en videoscheidsrechter Jochem Kamphuis ook na afloop het doelpunt aan Sadílek toewezen.



De 0-2 zorgde er hoe dan ook voor dat het duel na 35 minuten al een heel eind was gespeeld. heeft prolongatie van de landstitel niet in eigen hand, maar binnen de spelersgroep leeft het gevoel dat de ploeg kampioen wordt als de resterende twee duels worden gewonnen. "Dat gevoel hebben we zeker, dat moet je ook houden. Het blijft sport, er kunnen gekke dingen gebeuren", benadrukte De Jong.