"De Jong en De Ligt zijn onze spelers niet en dat zullen ze nu ook niet worden"

Thomas Tuchel weigert de vermeende belangstelling van Paris Saint-Germain in Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt te bevestigen.

Beide spelers van Ajax zouden hoog op het verlanglijstje van de Franse grootmacht staan, maar de trainer van les Parisiennes houdt zich zaterdag op de vlakte over de geruchten rondom het duo.



RMC Sport berichtte donderdag dat sportief directeur Antero Henrique afgelopen week in Amsterdam was om met Ajax te onderhandelen over een zomerse transfer van zowel De Jong als De Ligt. Tuchel zou de komst van beide Oranje-internationals zien zitten, maar de Duitse oefenmeester wil dat zelf niet bevestigen "Ik praat niet over Ajax. Het zijn onze spelers niet en dat zullen ze nu, deze winter, ook niet worden", vertelt hij desgevraagd op een persconferentie.



De Jong zou bij PSG is in beeld zijn als mogelijke opvolger van Adrien Rabiot. Laatstgenoemde loopt aan het einde van dit seizoen uit zijn contract in het Parc des Princes en is naar verluidt dicht bij een transfervrij vertrek naar Barcelona. Tuchel ontkent dat de middenvelder niet meer welkom is in de kleedkamer van PSG, zoals diverse Franse media eerder claimden.



"Tijdens de transferperiode is de situatie extra ingewikkeld. We wachten het af, er kan van alles gebeuren. Het is een situatie tussen Adrien en de club. Ik verban hem in ieder geval niet uit de kleedkamer", zo laat de coach optekenen.