De Jong, De Ligt en Van Dijk maken kans op UEFA-award

Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong zijn genomineerd voor de positional awards van de UEFA voor het Champions League-seizoen 2018/19.

Van Dijk veroverde met het miljardenbal, terwijl De Ligt en De Jong met de halve finale bereikten. Voor elke linie zijn drie spelers genomineerd en de Europese voetbalbond maakt de winnaars bekend tijdens de loting voor de groepsfase van de op 29 augustus in Monaco. De drie Nederlanders behoren ook al tot de kanshebbers voor de FIFA The Best Award.

De Ligt hield aan het succesvolle Champions League-avontuur met Ajax een transfer richting over. De Jong werd door de kampioen uit Amsterdam verkocht aan . Zowel de Italiaanse als de Spaanse kampioen legde 75 miljoen euro neer, een bedrag dat door bonussen verder kan oplopen. Liverpool is met vier genomineerden hofleverancier van het exclusieve gezelschap.

De genomineerden per linie:

Keepers: Alisson Becker (Liverpool), Hugo Lloris (Tottenham), Marc-André ter Stegen (Barcelona)

Verdedigers: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Matthijs de Ligt (Ajax, nu Juventus), Virgil van Dijk (Liverpool)

Middenvelders: Frenkie de Jong (Ajax, nu Barcelona), Christian Eriksen (Tottenham), Jordan Henderson (Liverpool)

Aanvallers: Sadio Mané (Liverpool), Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus)