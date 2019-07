De Jong: "De gedachte was om hier twee, misschien drie jaar te voetballen"

Bij PSV gunt men Luuk de Jong zijn transfer naar Sevilla. De spits laat Eindhoven na vijf jaar achter zich.

De Jong heeft een prettige tijd gehad bij , dat de aanvaller direct na zijn vertrek heeft benoemd tot ambassadeur van de club. De Jong is na Romário, Salcido en 'Maza' Rodriguez pas de vierde ex-speler die die eer toekomt. "De afgelopen vijf seizoenen heb ik hele mooie dingen meegemaakt."



"Ik kijk met een geweldig gevoel terug op een mooie tijd in Eindhoven. De drie landstitels zijn natuurlijk het hoogtepunt. Daar doe je het allemaal voor als topsporter", reageert De Jong op de clubsite van PSV. De international van het geeft aan dat hij PSV niet voor de eerste de beste club wilde verlaten.



"Omdat ik het zo fijn heb gehad in Eindhoven, moest er wel sprake zijn van een mooi totaalplaatje. voldoet aan alle wensen, wat dat betreft. Een prachtige club in een topcompetitie. Ik wil de supporters van PSV bedanken voor de steun in de voorbije jaren. Ik heb altijd de waardering gevoeld. PSV zal voor altijd een deel van mij blijven", vervolgt hij.De Jong diende PSV uiteindelijk vijf seizoenen. Bij zijn komst in 2014 had hij niet verwacht zo lang te blijven, aangezien hij eerder al in Nederland speelde voor en . "De gedachte was toen om hier twee, misschien drie jaar te voetballen om vervolgens een nieuwe stap te zetten. Maar ik had het heel erg naar mijn zin hier en PSV was ook erg te spreken over mij. Zo vernieuwden we telkens het contract en daardoor bleef ik telkens langer."