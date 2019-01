De Jong: "De aandacht heeft geen invloed gehad op mijn wedstrijd"

Frenkie de Jong ontkent dat de aandacht rondom zijn persoon hem heeft afgeleid voor de dramatisch verlopen wedstrijd tegen Feyenoord.

De 21-jarige middenvelder haalde zeker geen onvoldoende, maar kon het verschil ook niet maken voor zijn ploeg en ging met Ajax met 6-2 onderuit tegen Feyenoord. Zijn transfer naar Barcelona had daar volgens hem niets mee te maken, aldus De Jong in het Algemeen Dagblad: "Als ik voor mezelf spreek, heeft die aandacht geen invloed gehad op mijn wedstrijd. Dat moet je echt los van elkaar zien." De vijfvoudig international van Oranje vond Ajax simpelweg ‘verschrikkelijk slecht’ spelen.



Ajax en Barcelona maakten woensdagavond melding van de transfer van De Jong. De club uit Catalonië betaalt 75 miljoen euro, een transfersom die door variabelen tot 86 miljoen kan oplopen. Daarmee is De Jong de duurste uitgaande transfer ooit in de Eredivisie. Hij tekende een contract voor vijf seizoenen.

Bij de Catalaanse grootmacht wordt De Jong financieel zeker niet slechter van de deal, zo kan Goal bevestigen. Hij gaat namelijk zo'n tien miljoen euro per jaar verdienen, exclusief zes miljoen aan bonussen. "Iedereen weet dat ik Barcelona een mooie club vind", liet De Jong eerder al weten aan FOX Sports. Met Ajax neemt De Jong het volgende week op tegen VVV-Venlo.