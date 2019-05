De Jong blikt terug op 'pijnlijk' moment: "Ajax had niks te vertellen"

Luuk de Jong baalt er nog steeds van dat PSV de landstitel dit seizoen aan Ajax moest laten.

De aanvaller stelt in gesprek met Voetbal International dat niet goed genoeg was om van de eerste plek af te houden. "Helaas waren zij net iets beter dan wij. Bij ons blijft de teleurstelling nog wel even hangen", stelt de spits, die het competitieduel met Ajax aanstipt als cruciaal moment.



PSV verloor in de Johan Cruijff ArenA met 3-1, volgens De Jong een onnodige nederlaag. "Net als iedereen in het stadion hadden wij na de rode kaart voor Ajax (van Noussair Mazraoui, red.) en de 1-1 van mij het gevoel dat het klaar was. Als we daar hadden gewonnen, dan was het gat acht punten geweest en waren wij kampioen geworden, denk ik."



De Jong zegt dat PSV 'dominanter en sterker' was. "Maar dan moet je wel slim blijven, want je weet dat zij ook met tien man snelle spelers hebben om te kunnen toeslaan in een counter. Dat gebeurde. Eén keer eruit, ongelukkig moment van Daniel Schwaab, penalty en hup, 2-1. Ze hadden eigenlijk niks meer te vertellen. Die nederlaag was onnodig en het was onze eigen schuld."



De Jong feliciteert de landskampioen. "Ik kan ook met respect kijken naar Ajax en er goede dingen over zeggen. Andersom is dat niet anders. Voor het Nederlandse voetbal is het toch goed dat Ajax Europees goed heeft gepresteerd en dat wij met PSV ook behoorlijk hebben meegedaan in die zware poule. Voor Oranje is dat ook goed", aldus de spits, die openstaat voor 'een mooie club in Europa'.



"Ik ben nu veel sterker dan toen ik naar ging. Ik heb meer ervaring en ben in veel facetten van het voetbal heel erg gegroeid. Dus als de club bij mijn spel past, ben ik ervan overtuigd dat ik ook in een buitenlandse topcompetitie heel belangrijk kan zijn voor een club. Dat blijft een droom. Iedere voetballer streeft het hoogste na", besluit De Jong.